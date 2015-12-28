“Milletin Parasına Yazık..”

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı çalışmaları devam ediyor. Başkanvekili Hasan Göğüs başkanlığında yapılan ikinci oturumda imar ağırlıklı konular karara bağlandı. Parsel ve dükkân satışları, 150 dekar alanın mera kapsamından çıkarılarak gelişim alanı fonksiyonu verilmesi, tapuda resmi kurum alanı, imar planında konut alanı olan parsel, “Kuzey çevre yoluna bu ısrar niye?” serzenişi, Büyükşehir Belediyesi’ne nazım ve uygulama plan yapma yetkisi verilmesi, Pütürgeye HES kurulması gibi konuların damga vurduğu ikincioturumun görüşülen diğer bazı maddeler şöyle: İmar planında 4 katlı konut alanı olan Çilesiz Mahallesi 367 ada 7 nolu parselin 5 kata çıkarılması, Plansız alanda kalan Topsöğüt Mahallesi 179 ada 114 nolu parselin resmi kurum alanı foksiyonu verilmesi. Yine Bostanbaşı Mahallesi 288 ada 1 nolu parselin 50 M2’lik bölümünün trafo kurulması için TEDAŞ’a tahsisi, maddeleri oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

150 dekar mera kapsamında çıkarıldı

Akçadağ ilçesi Aksaray Mahallesi’nde bulunan ve planda mera alanı olarak işaretlenen 150 bin m2 (150 dekar) mera parselinin, gelişim alanı fonksiyonu verilerek mera alanı kapsamından çıkarılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Doğanşehir İlçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan 110 ada 37 nolu parselin ada ayrım çizgisinin kaydırılması ve aynı ilçenin ve plansız alanda kalan Kadılı Mahallesi için yapılan yerleşim alanı haritasının plana işlenmesi maddesi de oyçokluğu ile kabul edildi. Tecde Mahallesinde bulunan 2394 M2’lik parselde Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan 1712 M2’lik hissesin satışı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Çavuşoğlu Mahallesi 884 ada 1 nolu 45 M2’lik parselin satışı ve iş ve işlemlerin hazırlanması için encümene yetki verilmesi maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi. Hafriyat toprağı, inşaat yıkım atıkları yönetim planı onaylandı.

Battalgazi Belediyesinin yetki alanında olan Merkez H.Çiftliği- Orduzu ve Eskimalatya’nın mahallelerinin nazım ve uygulama imar planı yapımı için Büyükşehir Belediyesi’ne yetki verilmesi maddesi ile Pütürge ilçesi Tekederesi Mahallesi, 102 ada 1 parsel, 105 ada 1 nolu parsel ve 113 ada 2 nolu parsele hidroelektrik yapılması talebi çalışmalar devam ettiğinden ertelendi

“Bu ısrar niye?”

Kuzey Çevreyolu güzergahının Battalgazi İlçesi Hatunsuyu mevkiinden geçen yaklaşık 300 Ha alanda imar planı değişikliği maddesi görüşülürken söz alan CHP grup sözcüsü Hurşit Kuşçu; “Projenin başlaması 2006 yılında. Şimdi 2015 yılındayız. Bu iş toplulaştırmayla, şuyulandırma ile de olmuyor. Milletin parasına yazık değil mi? Kuzey yerine güney çevreyolunu gündemimize alsak olmaz mı? Kuzeydeki bu ısrar niye” diyerek maddeye karşı olduklarını belirtti. Başkan Vekili Göğüs ise “Her ikisini de yapacağız inşallah” ifadeleriyle Kuşçu’yu yanıtladı.

Pütürge İlçesine sosyal tesis alanı ve Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesine ortaokul yapımı için eğitim tesis alanı fonksiyonları verilmesi oy birliğiyle kararlaştırdı.

Tapuda başka, imar planında başka

Tapu kayıtlarında Belediye Hizmet Alanı olarak görülen, belediyenin imar planında ise “Gelişme Konut Alanı” olarak işlenen Bostanbaşı Mahallesi 311 ada 1 nolu parselin, tapu kayıtları doğrultusunda düzeltilmesi talebi de oy birliği ile kabul edildi. Gündemin bazı maddeleri ertelenirken bazı maddeleri de ilgili komisyonlara havale edilip üçüncü oturumun 14 Nisan Salı günü yapılması kararlaştırıldıktan sonra ikinci oturum sona erdi.