Minibüsçüler Odasına Aday

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odasında 7 Ocak’ta yapılacak seçimlere sayılı günler kalırken Hasan Bedir seçimde başkanlığa aday olacağını duyurdu.

Başkan Adayı Hasan Bedir, seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları anlatarak, istişare etmeden hiçbir şeye onay vermeyeceğini söyledi. Bedir, “Tüm servisçi ve minibüsçü esnaflarımızın haklarını sonuna kadar savunacağım. Korsan servislerle kanunlar çerçevesinde mücadele edeceğim, hele fabrikaların plakasız servislerini sizlerin desteği ile bitireceğim. Bunun yanında her bir servis aracımız için 3 servis sözü veriyorum bireysel servisler dahil. Belediyeye verdiğimiz aidatları düşüreceğim. Servis ücretlerinin fiyat listesini ekim ayında değil ağustos ayında açıklayacağım. Her yıl 30 Kasım Şoförler Gününde 3 şoförümüzü anket yaparak yemek eşliğinde ödüllendireceğiz. Ayrıca, ayda bir S plaka, M plaka ve J plaka sahibi esnafların sorunlarının çözümü için toplanacağız. Sürekli sahada ve esnaflarımızın yanında yer alacağım” diye konuştu.

iha