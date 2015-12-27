Minibüste 34 Kaçak

Minibüsün aşırı yük nedeniyle yolda kalması üzerine yeni aracı köyde bekleyen Pakistan uyruklu 34 kişi ile bu kişileri taşıyan ikinci minibüsün sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmaya yapılan telefon ihbarında; Malatya- Kayseri yolu Darende Akova köyü mevkiinde, fazla sayıda yolcusu bulunan 28 yaşındaki R.B. yönetimindeki 21..805 plakalı minibüsün, altını yere sürterek arızalandığı ve yolda kaldığı bildirildi. Minibüs sürücüsünün 34 kaçağı köyde bırakarak kaçtığı, kaçakları almak üzere köye gelen 29 yaşındaki M.Z.Ç. yönetimindeki 21..614 plakalı ikinci minibüse binmek isteyen 34 kaçağın ve ikinci minibisün sürücüsünün yakalandığı bildirildi. Göçmenler ve minibüs sürücüsünün gözaltına alındıkları, ilk minibüsün sürücüsünün de arandığı bildirildi.