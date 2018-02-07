Minibüsle Motosiklet Çarpıştı, 1 Ölü 1 Yaralı
Malatya’da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. (23) idaresindeki minibüs ile R.D. (22) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü R.D. ile motosiklette bulunan M.G. (20) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü R.D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
iha
Yorumlar
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Motor kullanan arkadaşlar lütfen dikkatli araç kullanınız bisiklet değil motorlu bir araç kullanıyorsunuz arabaların sağından solundan kontrolsuzce gecmeyiniz. Trafikkurallari herkes için geçerli sadece sizin istediğiniz yere daha kisasurede ulaşmanız için yok. Kurallara uyan arkadaslarmüstesna…
artık motosıkletlerınde trafıkte var olduğunu kabul edin ben 15 gün önce kaza yaptım çok şükür ıyıyım ama Malatya da motosiklet kullanmak çok zor araç sürücüleri motosikletleri taşıt olarak görmüyorlar bile yazık..
Yaz sezonu açılıyor lütfen motosiklet sürücülerinde trafikte hesaba alınız onlarda bir can taşıyor maalesef motosiklet sürücülerini hiç hesaba almıyorlar