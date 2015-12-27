Mısır’da Kanlı Gün…

Rabiatul Adeviyye Meydanı’ndaki sahra hastanesi yetkilileri, Mısır güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere müdahalesinde ölü sayısının 200’e, yaralı sayısının ise 4 bin 500’e yükseldiğini bildirdi.

Müslüman Kardeşler’in orduyu “iç savaş”a sürüklemekle suçladığı Mısır’da, tarafların iki günden bu yana süren restleşmesi kanlı sonuçlandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, başkent Kahire’nin Rabiatul Adeviyye Meydanı’ndaki sahra hastanesi yetkilileri, Mısır güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere müdahalesinde ölü sayısının 200’e, yaralı sayısının ise 4 bin 500’e yükseldiğini ifade etti.

Çatışmaların Rabiatul Adeviyye Meydanı girişlerindeki barikatlarda yoğunlaştığı, polisin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği iddia edildi.

Mısır’ın başkenti Kahire’de darbe karşıtı protestoların yoğunlaştığı Rabiatul Adeviyye Meydanı’ndaki sahra hastanesi basın sözcüsü Yusuf Tal’at, “Sabah namazından sonraki üç saatte ölü sayısı korkunç bir şekilde arttı” dedi.

“AV TÜFEKLERİYLE KARŞILIK VERDİLER”

Mısır İçişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, güvenlik güçlerinin, başkent Kahire’nin doğusundaki Rabiatul Adeviyye meydanında gösteri yapan darbe karşıtlarına ateşli silahlarla müdahale etmediğini ileri sürdü.

Mısır resmi haber ajansı MENA’ya açıklama yapan yetkili, Rabiatul Adeviyye meydanı yakınında toplanan göstericileri bölgeden uzaklaştırmak isteyen güvenlik güçlerinin, taş ve av tüfekleriyle karşılık verilmesi üzerine göstericilere yalnızca göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalede bulunduğunu belirtti.

İSKENDERİYE’DE DE 10 ÖLÜ

İskenderiye’deki çatışmalarda da 10’dan fazla kişinin öldüğünü, diğer bölgelerdeki çatışmalarda da hayatlarını kaybedenlerin bulunduğunu bildirdi.

ORDU 48 SAAT VERMİŞTİ

Mısır ordusu, ay başında Mursi’ye verdiği ültimatomun bir benzerini önceki gün de gözaltındaki devrik lider serbest bırakılana dek gösterilere devam edeceğini açıklayan Müslüman Kardeşler’e vermişti. Ordudan yapılan açıklamada, 48 saat süre tanınan Müslüman Kardeşler’den Cuma günü sonuna kadar gösterilere son vererek, geçiş dönemi için çizilen yol haritasına katılmasını istemişti.