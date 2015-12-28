Miting Dönüşü Kaza:1 Ölü

AKP’nin düzenlediği ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı miting sonrasında Hekimhan’a gitmekte olan partililerin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, 20.45’te sona eren miting sonrasında Hekimhan’a dönmekte olan AKP İlçe Gençlik Kolu üyesi iki gencin bulunduğu bulunduğu motosiklete, Malatya-Hekimhan Karayolu’nda ilçeye 17 kilometre kala minibüsün arkadan çarpması sonucunda meydan geldi.

Kazada, Öztürk Yıldırım (küçük fotoğraftaki) adlı genç hayatını kaza yerinde kaybederken, ağır yaralanan Selçuk Özel ise ambulans ile Malatya Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Kazayı duyan AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, AKP Malatya milletvekili Mustafa Şahin, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve çok sayıda partili yönetici Devlet Hastanesi’ne giderek yaralının durumu hakkında bilgi aldılar.

Çalık ve Sümeyye Erdoğan ile partili yöneticilerin, Cuma günü Hekimhan’a giderek cenazeye katılacakları bildirildi.

Bu arada, mitinge Arapgir’den katılan bir partilinin de miting sonrasında kalp krizi geçirdiği ve Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldığı öğrenildi.