Motorlu Araç Sayısı 157 Bin 741′ e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından Mart ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı. Mart ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre Bin 28 artarak 157 bin 741′ e ulaştı.

TÜİK açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Malatya ilinde 2017 Mart ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre 1 028 artarak 157 741′ e ulaştı.Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 556, minibüs sayısı 13, otobüs sayısı 12, kamyonet sayısı 243, kamyon sayısı 2, motosiklet sayısı 30, özel amaçlı taşıtların sayısı 33, traktör sayısı 139 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre %0,66 arttı. Bu artış otomobilde %0,67, minibüste %0,28, otobüste %0,78, kamyonette %0,79, kamyonda %0,04, motosiklette %0,32, özel amaçlı taşıtlarda %8,92, traktörde %0,61 olarak gerçekleşti.Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %6,86 arttı.Bu artış otomobilde %8,21, minibüste %3,58, otobüste %4,37, kamyonette %7,37, kamyonda %3,59, motosiklette %0,04, özel amaçlı taşıtlarda %13,20, traktörde %5,82 olarak gerçekleşti.Trafiğe kayıtlı toplam 157 741 taşıt içinde 2017 Mart ayında ilk sırada otomobil yer aldı.Trafiğe kayıtlı toplam 157 741 taşıtın, 2017 Mart ayı sonu itibariyle 83 095′ ini (%52,68) otomobil, 4 599′ unu (%2,92) minibüs, 1 553′ ünü (%0,98) otobüs, 30 961′ ini (%19,63) kamyonet, 4 939′ unu (%3,13) kamyon, 9 377′ sini (%5,94) motosiklet, 403′ ünü (%0,26) özel amaçlı taşıtlar, 22 814′ ünü (%14,46) traktör oluşturdu.” Bülten