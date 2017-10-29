MTB Meclisi Toplandı

Malatya Ticaret Borsası(MTB) Gürsel Özbey,” Son 3 ay içerisinde 18 bin 339 bin ton kuru kayısı ihracatı yapıldı, bunu karşılığı 47 milyon dolar girdi sağlandı” dedi.

Malatya Ticaret Borsası(MTB)’nın Ekim ayı meclis kurulu toplantısı yapıldı. Malatya Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Meclis Başkanı M. Akif Baştürk, Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey ve Meclis üyeleri katıldı.

Toplantıdan önce kayısı ihracatı dair açıklamalarda bulunan MTB Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, kayısı ihracat sezonumuz devam ettiğini belirterek, “ Son 3 ay içerisinde 18 bin 339 bin ton kuru kayısı ihracatı yapıldı, bunu karşılığı 47 milyon dolar girdi sağlandı. İhracatımız periyodik olarak devam ediyor. Geçen yılla kıyasladığımızda biraz fazla ürün satışı yapıldığını görüyoruz ama geçen yıla göre daha az bir döviz getirdiğini görüyoruz. Bunun sebebi de kayısı rekoltenin yüksek olması ve alıcı ile satıcı arasında fiyatın aşağı inmesinde kaynaklanıyor. İnşallah hedeflediğimiz 100 bin ton ve üzeri ihracatımızı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

iha