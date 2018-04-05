MTB Seçimi Cuma Günü

Malatya Ticaret Borsası (MTB) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri Cuma günü borsa binasında yapılacak.

MTB’de seçim heyecanı 09:00’da oy verme işlemi ile başlayacak. 8 sandığın kurulacağı seçimde oy verme işlemi saat 17:00’da sona erecek. MTB’den yapılan açıklamada, listede adı olmayan üyenin seçimde oy kullanamayacağı belirtilerek, “Malatya Ticaret Borsası meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri 06.04.2018 Cuma günü Malatya Ticaret Borsası binası 4. katında 8 sandık kurmak suretiyle yapılacaktır. Oy verme işlemi saat 09.00 ‘da başlayıp 17.00’ye kadar devam edecektir ve gizli oy açık tasnif sayım döküm esaslarına göre yapılacak seçimde listede adı olmayan üye oy kullanamaz. Oy verecek üyenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan ve resmi kuruluşlarca verilen belge ve yetki belgeleri ile kanıtlanması gerekmektedir. Şirket temsilcisi gerçek kişiler temsil ettikleri şirkete ait ticaret sicil memurluğunca tasdik edilmiş yetki belgesini oy kullanma sırasında ibraz etmek zorundadır. Kooperatifler oy kullanma işlemi sırasında, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirkülerini ibraz edecekler ve imza sirkülerinde müştereken temsil yetkisi verilmiş olması halinde, müştereken yetkilendirilen temsilciler tarafından imzalanmış ve aralarından oy kullanacak temsilciyi gösterir dilekçeyi de sandık kuruluna vermek zorundadırlar” denildi.

iha