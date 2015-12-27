‘Muhtarlarımızdan Memnunuz’

Malatya Emniyet Müdür Vekili Dr. Ömer Urhal, Emniyet teşkilatı olarak muhtarlarla ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek “Muhtarlarımızdan ziyadesiyle memnunuz” dedi.

Malatya Emniyet Müdürü V. Dr. Ömer Urhal, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren’i ziyaret etti. Dernek yönetimi tarafından karşılanan Emniyet Müdürü Urhal, muhtarların vatandaş ile devlet arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, “Vatandaşın başı ağrıdığında ilk önce gideceği yer muhtarlardır. Bu nedenle muhtarlarımızın görevi çok anlamlı ve bir o kadar da önemlidir” dedi.

Malatya emniyeti olarak kentteki muhtarlarla ilişkilerinin son derece olumlu olduğunu dile getiren Urhal, “Muhtarlarımızdan ziyadesiyle memnunuz” diyerek bundan sonra da bu ilişkilerin devam etmesi adına sürekli istişare halinde olacaklarını söyledi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ise, ülkenin ve Malatya’nın asayişi ve huzuru için gece gündüz görev yapan Emniyet Teşkilatı mensuplarının çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, muhtarlar olarak sürekli emniyet teşkilatının yanında olduklarını ve bundan sonrada da olmaya da devam edeceklerini ifade etti.