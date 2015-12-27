MÜSİAD’dan Ziyaret

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Kalkınma Kurulu Başkanı Prof.Dr. İbrahim Gezer’i ziyaret eden Müstikal Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi Başkanı Namık Şahin,”MÜSİAD yönetimi olarak, önemli kurum olan Fırat Kalkınma Ajanası kalkınma kurulu başkanı sayın Gezer’i ziyaret edip, biraz gecikmeli de olsa hayırlı olsun dedik.” ifadelerini kullandı.



MÜSİAD Malatya Şube yöneticilerininde bulunduğu ziyarette konuşan Namık Şahin, ” Malatya merkezli olup, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin bağlı bulunduğu FKA’ya bağlı 4 ile hizmet eden FKA’ya Malatyalı bir akademisyenimizin gelmesi önemlidir. FKA, müteşebbislere ekonomik destek sağlayıp, lokomotif görevi yapıyor” dedi.



Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği (BİLSAM) Başkanlığı’nı da yürüten ve FKA kalkınma Kurulu başkanlığına seçilen Malatya İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi Prof.Dr. İbrahim Gezer ise, “Bu görevi üstlenince, ziyaret süreci de oluyor. Bu anlamda MÜSİAD Şubesi başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Kalkınma kurulu ajansların 3 önemli ayağından biridir. Yönetim kurulu ve genel sekreter ile birlikte kalkınma kurulu 3 önemli ayaktan biridir. Bölgenin dinamiklerini ortaya çıkarmak, bölgede sinerji oluşturup potansiyelleri belirlemek, özellikle yerel aktörleri biraraya getirip, konuşarak ve tartışarak hizmet yapmaktır” şeklinde konuştu.

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