Evkur Yeni Malatyaspor’un kaptanı Sadık Çiftpınar, Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Müthiş bir galibiyet oldu” dedi.

Galatasaray’ın altyapısında yetişen ve daha sonra profesyonel olan genç oyuncu, Galatasaray karşılaşmasında kaptanlık pazu bandı ile sahaya çıktı.

Defansta Gomis’e geçit vermeyen ve ikili mücadeleleri kazanan Sadık Çiftpınar, 5 ikili mücadele kazanarak, Galatasaray’ın ataklarında kritik müdahalelerde bulundu.

Atılan iki gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan ve galibiyet sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarın yanına giderek, 3 puanı kutlayan genç oyuncu, maçın yıldız oyuncuları arasında yer aldı.

Çiftpınar, Galatasaray karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Müthiş bir galibiyet oldu. Mücadele eden, emek veren herkesten Allah razı olsun. Stada gelip bizi destekleyen 25 bin taraftarımıza, evlerinde dua eden, gönlü bizlerle olan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi