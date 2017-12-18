“Müthiş Bir Galibiyet Oldu”
Evkur Yeni Malatyaspor’un kaptanı Sadık Çiftpınar, Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Müthiş bir galibiyet oldu” dedi.
Galatasaray’ın altyapısında yetişen ve daha sonra profesyonel olan genç oyuncu, Galatasaray karşılaşmasında kaptanlık pazu bandı ile sahaya çıktı.
Defansta Gomis’e geçit vermeyen ve ikili mücadeleleri kazanan Sadık Çiftpınar, 5 ikili mücadele kazanarak, Galatasaray’ın ataklarında kritik müdahalelerde bulundu.
Atılan iki gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan ve galibiyet sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarın yanına giderek, 3 puanı kutlayan genç oyuncu, maçın yıldız oyuncuları arasında yer aldı.
Çiftpınar, Galatasaray karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Müthiş bir galibiyet oldu. Mücadele eden, emek veren herkesten Allah razı olsun. Stada gelip bizi destekleyen 25 bin taraftarımıza, evlerinde dua eden, gönlü bizlerle olan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.
Yeni Malatya Gazetesi
Sadık bize emeğin çok ama sana ihtiyacımız var transfer haberleri çıkıyor para ve şöhret için bizi satarsan 5 yıl önce yaşadığını yaşarsın gs senin kapıya koydu unutma senin bu takıma yaptığın kadar bu takım ve taraftarda senin arkanda durdu artik kaptan sensin ve SAKIN YANLIŞ YAPIP GITME..
LUCEŞCU BAŞKA YERDE ARAMA.İŞTE SANA HAZIR ADAM.
Beyefendiliği çalışkanlığı ile örnek bir kişilik.GS maçında adeta 3 kişilik oynadı.diğer futbolcularımızın örnek almasını dilerim.
Bir hafta önce suçlu Sadık Kardeşimizdi,Bu hafta kurtarıcı Bir gök yüzüne çıkaranda yerin dibine de sokan bu taraftar.Futbolcu kardeşlerimiz gününde olursa neler oluyor.Fazla şımarmayın arkadaşlar.
geldiği günden beri dikkat ve beğeniyle izlediğim futboluyla milli takıma göz kırpan kaptan.türkiyede ve ses getiren galibiyetten sonraki gün.belediye binasının orda karşılaştım alçak gönüllülüğü ve sıcak kanlılığı ona olan inancım ve güvenim iki kat daha arttı.yolun bahtın her zaman açık olsun kardeşim kaptan gibi kaptan SADIK ÇİFTPINAR .