Müze Gibi Muhtar Bürosu

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi Muhtarlığına gelenler, adeta zamanda yolculuğa çıkıyor.

Kernek Mahallesi Muhtarlığında bulunan nostaljik eşyalarla unutulmaya yüz tutmuş değerler hafızalarda canlanıyor. Muhtarlıkta gaz lambalarından bakır ibriklere, radyo ve terazilere kadar bir çok eşya bulunuyor.

Kernek Mahallesi Muhtarı Metin Türkoğlu’nun tarihi eşyalara olan ilgisi çok eskilere dayanıyor. “Unutulmasın, yok olup gitmesin” diyerek bulduğu tüm eşyalara sahip çıkan Muhtar Türkoğlu’na vatandaşlar da destek oluyor. Tarih kokan mekanı gören vatandaşlar, evlerindeki nostaljik eşyaları buraya getirerek daha çok kişinin görmesini sağlıyorlar.

Muhtar Türkoğlu bu işe bir hobi olarak başladığın, vatandaşların tepkisi olumlu olunca nostaljik mekanın daha da büyüdüğünü belirterek,. “Buraya gelen vatandaşlar bunları görünce kendi ellerindeki malzemeleri getirmeye başladı. Artık şu an buraya sıkmıyor malzemeler herkes gelip görebilir kapımız herkese acık. Buraya gelenler muhtarlık diye soruyorlar bazıları farklı bir yere mi geldik diye şaşırıyorlar” şeklinde konuştu.

iha