Müzeyi Açıp ‘Malatya Hatırası’ Çektirdiler

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Türkiye’nin en büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AKP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, vakıf, dernek ve oda başkanları, yerel ve ulusal fotoğraf sanatçıları, foto muhabirleri ile çok sayıda fotoğraf sevdalıları katıldı.

Fotoğraf Sanatçısı Bayhan: Ulusal ve uluslararası anlamda bir birikim sergileniyor

Fotoğraf sanatçısı hemşerimiz Prof. Mehmet Bayhan yaptığı konuşmada, Malatya Büyükşehir Belediyesinin sadece yerelde değil, ulusal ve uluslararası anlamda çok önemli bir birikimi sergilemek üzere müze oluşturduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiğini söyledi.

Bayhan, “Bu çalışmalar kamuda öncelikli destek gördüğünde ülkemizin genel sosyal ve kültürel yapısında da önemli oranda gelişme sağlandığını görebiliriz. O gelişme sadece bilimde sanatta değil ekonomiye ve siyasete de yansır” dedi.

Fotoğraf Sanatçısı Demirel: Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz

Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Demirel de Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiğini ifade ederek, “Malatyalı olmaktan gurur duydum. Bu yapılan hizmet sadece Malatya’da değil Türkiye’nin eğitim alanlarında ve dünyada her kese örnek olacak bir müze yapmışsınız. Sizi kutluyorum. Başarılar diliyorum, inanıyorum ki çok daha güzel, daha yakışan hizmetler Malatya’ya yapacaksınız. Bu müzeyi Malatya’ya kazandırdığınız için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Çakır: Sayısal anlamda Türkiye’nin en büyük müzesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise sayısal anlamda Türkiye’nin en büyük Fotoğraf Makinesi Müzesini Malatya’ya kazandırdıklarını belirterek, “Fotoğraf Makinesi Müzemizin neye tekabül ettiğini sanatçılarımızın yorumları ile daha iyi anlıyoruz. Bu Müzenin hayata geçirilmesinde ve Malatya’mıza kazandırılmasında büyük katkısı olanBaki Tamer Selçuk Beye yürekten teşekkür ediyorum. Bunu Malatya’mıza ve Türkiye’mize kazandırmak istedik. Bu doğrultuda yola çıktık. Gerçekten çok güzel bir müze oluştu ve nitelik ve nicelik olarak baktığımız zaman Türkiye’nin en büyük Müzesini kurmuş oluyoruz. 1900 civarında fotoğraf makinesininve 3500 aksesuarın olması bu müzenin büyüklüğünü ortaya koyuyor” dedi.

Başkan Çakır’ın konuşmasının ardından Fotoğraf Makinesi Müzesinin hayata geçirilmesi noktasında birikimleri ve tecrübesiyle vermiş olduğu destekten dolayı Baki Tamer Selçuk’a bir plaket hediye etti.

Baki Tamer Selçuk da“Uzun yıllardır hayalini kurduğum bu müzenin kurulmasında bana her türlü desteği veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca Belediyemizin bütün kademelerinde çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyorum” dedi.

Çalık: Bu müzenin Malatya’da açılması bizim için büyük bir gurur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, konuşmasında,“Bu güzel müzeyi ilimize kazandıran çok kıymetli Belediye Başkanımıza ve Tamer beye, bütün fotoğraf sanatçılarına teşekkür ediyorum. Malatya’nın kültür ve sanatının gelişmesi için atılan bu önemli adımı takdire şayan buluyorum. 1870’lerden beri var olan fotoğraf makineleri koleksiyonlarının burada Malatya’da açılmış olması bizim için büyük bir gurur” ifadelerini kullandı.

Vali Ali Kaban da fotoğraf Makineleri başta olmak üzere her tür aksesuarın bu kadar bol miktarda Malatya da bir araya getirilmesinin önem arzettiğini belirterek, “Bu önemi değerli sanatçı dostlarımız çok iyi bilirler. Bu alanda yapılan çalışmada çaba sarfeden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve emeği geçenleri kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tüfenkci: Bu koleksiyon sadece Malatya için değil Türkiye için önemli.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuşmasında,“Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Özellikle Malatya’da neler oluyor, Malatya’da belediyeler ne iş yapıyor, sosyal belediyecilik nerede veya kültürel Belediyecilik nerede? dendiğinde esasında bakıyoruz ki Malatya Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere diğer başkanlarımız kültürel belediyeciliğin her alanında kendilerini ispat ettiler.

Malatya kültürünü ayakta tutmak adına, Malatya’nın kadim kültürünü ortaya çıkarma adına Belediyelerimiz desteklerini esirgemiyor. Biz hükümet olarak her zaman her yerde kültürel anlamda kadim kültürümüzü geliştirme ve bunu yeni nesillere aktarma adına her türlü çabayı, her türlü faaliyeti destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Özellikle milletimizin sanatçılara sahip çıkması, onların el emeği göz nurunu değerlendirmek ve sahip çıkmak önemlidir. Bu konuda Malatya’mız kadirşinastır. Baki Tamer Selçuk’a teşekkür ediyorum. Bu koleksiyon sadece Malatya için değil Türkiye için önemli.

Bu hazineyi bütün Türkiye ve dünyanın görmesini istiyoruz. Müzemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, günün anısına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AKP Genel başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a birer plaket takdim etti.

Daha sonra törene katılanlar tarafından Türkiye’nin en büyük Fotoğraf Makinası Müzesinin kurdelesi kesilerek açılışı yapıldı, akabinde de müze gezildi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi