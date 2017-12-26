MYB 2. Yarıya Malatya’da Hazırlanıyor
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarını Malatya’da sürdürüyor.
Grup’ta ilk yarıyı 18 puanla 7.sırada tamamlayan ve zirvenin bir hayli gerisinde kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarıda aldığı sonuçlarla hedeflerinin altında kaldı.
İlk yarıda 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan yeşil beyazlılar, lider Adıyaman 1954 Spor’un 13 puan gerisinde kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına Cumartesi günü Malatya’da start verdi.
Devre arası hazırlıklarını Malatya’da gerçekleştirecek olan yeşil beyazlılarda, transferle ilgili herhangi bir çalışma olmadığı öğrenildi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
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