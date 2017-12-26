MYB 2. Yarıya Malatya’da Hazırlanıyor

M.T.T.B Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Tecrübe Akademisi’ programına konuk olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Ülkemizin meselesi sadece yaşadığımız toprakları ilgilendirmiyor, burada atılan her adım İslam Coğrafyasını da yakından...