“Ne Kadar Şükretsek Az”

Darende Belediyesi, ilçeye bağlı büyük mahallelerde iftar yemeği vermeye devam ediyor.

Yenice Mahallesinde düzenlenen sokak iftarı ile Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, vatandaşlarla birlikte iftarını açtı.

Yenice Mahallesi Ortaokulu bahçesinde verilen iftar yemeğinde konuşan Başkan Dr. Süleyman Eser, “Bu mübarek ayda bu mübarek günde sizlerle beraberiz. Rabbim bu beraberliğimizi, birlikteliğimizi bozmasın, her zaman sizinleyiz her zaman sizinle olacağız” dedi.

Orta Doğu başta olmak üzere İslam Coğrafyalarında yaşanan zulümleri hatırlatan Eser, “Arakan’da, Suriye’de, Irak’ta binlerce mağdur insan iftarını açamıyor, çocukları ile baş başa oturup oruçlarını açamıyor. Onun için Devlet büyüklerimize ne kadar dualar etsek halimize ne kadar şükretsek bu mübarek günlerde ne kadar cenabı Allaha yalvarsak ne kadar şükretsek azdır” diye konuştu.

İftar yemeğine Belediye Başkan Yardımcıları Tacettin Ateş, Durmuş Doğan, Özel Kalem Müdürü Aslan Tektaş, AKP İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, Belediye meclis üyeleri Orhan Ormancı, Bekir Kalaycık ile basın mensupları ve Yeniceli vatandaşlar katıldılar.