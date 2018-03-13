“Neden Stadda İzleyenlerin Dikkatini Çekmemiş!”
Süper Lig’in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada Malatya Stadyumunun orta saha yuvarlağının yamuk olduğu yönünde haberlerin yayınlanmasının ardından bir açıklama yapan Stat Müdürü Cem Eren, televizyon görüntülerinden alınan fotoğrafların yanıltıcı olduğunu söyledi.
Stat zemininin yeni çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Eren, orta saha çizgilerinin yamuk görüldüğü fotoğrafların yanıltıcı olduğunu belirterek, “Malatya Stadyumunun zemin olarak Türkiye’nin sayılı birkaç stadyumundan birisi olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arkadaşlarımız tecrübeli ve de işini çok iyi yapan kişilerdir. Dolayısıyla bugüne kadar böyle bir sorun ne yaşandı, ne de görüldü. Basında kullanılan fotoğraflar televizyon görüntüsünden alındığı için yanıltıcı ve de sağlıklı değildir. Peki neden o zaman maçı statta izleyenlerin böyle bir durum dikkatini çekmemiş. Orta alan çizgilerindeki yamukluk çok küçükte olsa her statta vardır. Ama söylediğim gibi o fotolardaki görüntü tamamen yanıltıcı ve kayma olduğu apaçık ortada” diye konuştu.
iha
FB maçında sahanın TV görüntüsü
Maçtan sonra sahanın fotoğrafı
Bu adamin gozluk kullanmasi lazim en yakin zamanda
Yeni stadla ilgili o kadar rezillik var ki maci izleyen taraftar icin bu devede pire pire
Bariz yamuk cizilmis adam yok diyor gulsek mi aglasak mi?
Stadin etrafindaki camurlu uzun atlama rezilligini gosterin hele hesapta buyuksehir bld reisi olan lise mezunu Cakir ve ismi Adil olan ama yoneticilikten zerre cakmayanlar buranin ne durumda oldugunu biliyorlar mi?
Aynen katılıyorum maça gelmek resmen çileye dönüştü önce trambüsle 1 saate varan yolculuk yapıyoruz sonra BESYO durağında inip 10 dakika yürüyoruz sonra da basamak olması gereken bir yerden atlayıp öyle stada girmeye çalışıyoruz ve bu rezilliği stad açıldığından beri çekiyoruz sonra da maçtan çıktıktan sonra trambüse binmek için 20 dakika yürüyoruz bu rezillikleri taraftara yaşatmaya kimsenin hakkı yok o yüzden artık maça gelmek istemiyorum