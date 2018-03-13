“Neden Stadda İzleyenlerin Dikkatini Çekmemiş!”

Süper Lig’in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada Malatya Stadyumunun orta saha yuvarlağının yamuk olduğu yönünde haberlerin yayınlanmasının ardından bir açıklama yapan Stat Müdürü Cem Eren, televizyon görüntülerinden alınan fotoğrafların yanıltıcı olduğunu söyledi.

Stat zemininin yeni çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Eren, orta saha çizgilerinin yamuk görüldüğü fotoğrafların yanıltıcı olduğunu belirterek, “Malatya Stadyumunun zemin olarak Türkiye’nin sayılı birkaç stadyumundan birisi olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arkadaşlarımız tecrübeli ve de işini çok iyi yapan kişilerdir. Dolayısıyla bugüne kadar böyle bir sorun ne yaşandı, ne de görüldü. Basında kullanılan fotoğraflar televizyon görüntüsünden alındığı için yanıltıcı ve de sağlıklı değildir. Peki neden o zaman maçı statta izleyenlerin böyle bir durum dikkatini çekmemiş. Orta alan çizgilerindeki yamukluk çok küçükte olsa her statta vardır. Ama söylediğim gibi o fotolardaki görüntü tamamen yanıltıcı ve kayma olduğu apaçık ortada” diye konuştu.

iha

FB maçında sahanın TV görüntüsü

Maçtan sonra sahanın fotoğrafı