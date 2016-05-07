Nemrut Dağı’na Kar Yağdı
Commagene uygarlığına ait 2 bin yıllık devasa kral ve tanrı heykellerinin bulunduğu Nemrut Dağı’na Mayıs ayı içerisinde kar yağdı.
Adıyaman kent merkeze ve ilçelerinde yağmur yağdığı esnada, 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’na kar yağdı. Yaklaşık 20 dakika süren kar yağışında zemin beyaza büründü.
UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’na yağan kar, devamında yağan yağmur ile birlikte eridi.
Adıyaman- iha, malatyahaber.com
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