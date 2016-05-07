Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Nemrut Dağı’na Kar Yağdı

Nemrut Dağı’na Kar Yağdı
  • 07.05.2016
  • 0

Commagene uygarlığına ait 2 bin yıllık devasa kral ve tanrı heykellerinin bulunduğu Nemrut Dağı’na Mayıs ayı içerisinde kar yağdı.

Adıyaman kent merkeze ve ilçelerinde yağmur yağdığı esnada, 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’na kar yağdı. Yaklaşık 20 dakika süren kar yağışında zemin beyaza büründü.

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’na yağan kar, devamında yağan yağmur ile birlikte eridi.

Adıyaman- iha, malatyahaber.com

n2

n3

Etiketler: / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."