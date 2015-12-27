Niğde’deki Malatyalılar…

Niğde Üniversitesi’nin Tarihi Konağı’nda, bu ilde bulunan Malatyalılar çiğköfte partisi ile biraraya geldi.

Toplantıya, organizasyonu yapan Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Salih Akyüz, Doç. Dr. Mustafa Talas, Doç. Dr. Zeliha Selamoğlu Talas, Selami Selamoğlu Dr. Cahit Canöz, Yrd. Doç. Dr, Hatice İçel, Öğretmen Hayati İçel, Eczacı Derya Kocaman, Yrd. Doç. Dr. Bülent Kara, Öğretmen Nihat Usmta, Necati Yahşi başta olmak üzere 65 kişi katıldı.



Salih Akyüz’ün açılış konuşmasını yaptığı gecede, Nihat Usta’nın sazı ve sözleriyle Malatya havaları çalınıp söylendi ve halaylar çekildi. Gecede, 20 Mayıs günü piknik yapılmasıda kararlaştırıldı.

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