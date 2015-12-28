NIKE Ligi Başlıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Nike firması tarafından bu sene yedincisi organize edilen Nike Halı Saha Liseler Ligi başlıyor.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde 22 Nisan 2015 tarihinde Ay Yıldız Halı Sahada saat 10:00’da açılış seremonisi yapılacak.
Nike Halı Saha Ligi’nde Malatya’da liseler kategorisinde 156, büyükler kategorisinde ise 16 takım mücadele edecek.
Müsabakalarda toplam bin 600 sporcu mücadele edecek.
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