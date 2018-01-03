O Gün Akıncı’dan Erhaç 14 Kez Aranmış

15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı (Mürted) Hava Üssü’nde Malatya Erhaç’taki 7. Ana Jet Üssü’nün gün içinde 14’kez arandığı, bunun 3 tanesinin halen tutuklu yargılanan dönemin Akıncı Üs komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’e ve 1 tanesinin ise Evrim’in emir astsubayına ait olduğu belirlendi.

-Hazırlık yaptılar, kalkamadılar

15 Temmuz darbe girişimi esnasında Malatya’daki 7. Ana Jet Üssü’nde yaşanan darbe kalkışmasına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarına göre; saat 03.53’den itibaren hazırlık yapılıyor ve saat 04.04’den itibaren ise hangardan 2 tane F-4 uçağı 11 dakika içerisinde piste götürülüyor. Toplamda 4 F-4 uçağı piste çıkartılıyor, ancak pistin kapatılması nedeniyle kalkış yapamıyorlar.

Yine; darbe girişiminin başladığı esnada ise 7. Ana Jet Üssü’nden 4 adet F-16 uçağı kaldırılmak isteniyor, ancak bu kalkış gerçekleştirilemiyor.

-15 Temmuz’da 14’kez aranmış

15 Temmuz darbe girişiminde, darbe girişiminin 4 adet F-16 ve 4 adet F-4 uçağının kaldırılmak istendiği Malatya’daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığının, darbenin komuta merkezi olan Ankara’daki Akıncılar (Mürted) Hava Üssü’nden 15 Temmuz günü toplamda 14’kez arandığı bildirildi.

2.Ordu eski Komutanı Adem Huduti´nin de bulunduğu 6’sı general olmak üzere 27’si tutuklu toplam 76 sanıklı Malatya Darbe Girişimi Davasının dosyasına 15 Temmuz darbe girişimi günü, Ankara’daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı hava Üssü’nden, Malatya 7. Ana Jet Üssü’nün aranmasına ilişkin istenen belge ve bilgiler davaya bakan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştı.

Malatya 7. Ana Jet Üs eski komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 7. Ana Jet Üs Harekat Başkanı Albay Tayfun Tuna, 171. Filo Komutanı Binbaşı Metin Çivilibal, Binbaşı Tuncay Öztürk ve üsteğmen rütbesizindeki 6 pilot da davanın tutuklu sanıkları arasında yer alıyor.

-Üs komutanı ve emir astsubayından toplam 4 telefon

Mahkeme dosyasına ulaşan bilgiye göre; 15 Temmuz 2016 günü saat09.32 ile 23.58 arasında Ankara’daki Akıncılar Hava Üssü’nden, Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı arandı. Aramalar arasında 5 tanesi dikkat çekiyor. Halen darbe girişimi davasında tutuklu yargılanan dönemin Akıncılar Hava Üssü eski komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim tarafından 15 Temmuz günü 7. Ana Jet Üssü aranarak saat 12.02’de 12 saniyelik, saat13.50’de 2 dakika 12 saniyelik ve saat 14.11’de 1 dakika 6 saniyelik görüşme yapıldığı kaydedildi. Yine aynı gün Tuğgeneral hakan Evrim’ emir astsubayı Fatih Aslantaş tarafından da 7. Ana Jet Üssü aranarak saat 20.51’de 24 saniyelik görüşme yapıldığı belgelendi.

-Gölbaşı Özel Harekatı bombalayan yarbayın odasından 2 telefon

FETÖ sivil imamları Harun biniş ve Kemal Batmaz’ın güvenlik kamera görüntülerine takıldığı Akıncılan Hava Üssü’ndeki 143. Filo Komutanlığından ise darbe girişimi gecesi Malatya 7. Ana Jet Üssü’nün 2’kez arandığı ortaya çıktı. Buna göre; darbe girişimi gecesi Gölbaşı’ndaki Polis Özel Harekât binasını bombalamak ve 51 polisin şehit edilmesiyle suçlanan eski Pilot Yarbay Mustafa Azimetli’nin makamından ise 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 7. Ana Jet Üssü’nün saat 23.41’de 42 saniyelik, saat 23.58’de ise18 saniyelik süren 2 adet telefon araması yapıldığı kaydedildi.

-“Gazino”dan 4 dakika 24 saniyelik arama…

Akıncılar Hava Üs Komutanlığından Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığına yapılan aramalar arasında dikkat çeken bir diğer telefon görüşmesi ise darbe girişimi gecesi saat 22.31’de 4 dakika 24 saniye süren arama da bulunuyor. Akıncılar’daki “Avıyonik Gazino”dan yapılan aramanın “ortak kullanım” hattından yapıldığı tespit edildi.

Mahkeme dosyasına giren bilgiye de; Akıncılar Hava Üssü’nden yapılan aramaların hangi telefonlardan yapıldığının belirlendiği, ancak Malatya 7. Ana Jet Üssü’nde kimlerin bu telefonlara cevap verdiğinin ise belirlenemediği kaydedildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: Darbe girişimi gecesi Erhaç Üssü’nde uçuş için hazırlanmak istenen, ancak engellenen uçaklar