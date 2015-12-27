O İlçelerin Levhası Niye Yok?

Malatya- Sivas karayolu kavşağında bulunan kuzeydeki il ve ilçeleri gösteren levhalar arasında Arguvan’ın olmaması dikkat çekiyor ve eleştirilere yolaçıyor.

Polis Yüksek Okulu’nun bulunduğu mevkideki kavşakta, Sivas ve Arapgir ile Hekimhan ilçelerini gösteren yön levhalarına karşın, aynı yol üzerindeki Arguvan ilçesinin levhasının bulunmamasına tepki gösteren Arguvanlılar, daha önce bu sorunun dile getirildiğini ve Arguvan levhasının kavşağa konulduğunu, ancak daha sonra bilinmeyen bir nedenle levhanın yeniden söküldüğünü belirterek, bu levhanın yeniden konulmasını istediklerini, bunun da ilçeye dışarıdan çok sayıda yabancının da geleceği 2-3 Ağustos’taki Türkü Festivali’nden önce yapılması gerektiğini ifade ediyorlar.

Bu arada Yazıhan ilçesinin levhasının da daha önce olmasına rağmen çıkarıldığı belirtilerek, bu ilçe levhasının da yeniden konulması isteniyor.

FOTOĞRAF: Arguvanhaber.com