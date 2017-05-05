“O Sorun İlk Maçın Oynanacağı Güne Kadar Biter”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeni Malatya Stadı’nda incelemelerde bulundu. Çakır, stadın yüklenici firmasının yetkilileri ile birlikte Yeni Malatya Stadı’nı gezerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Çakır, yol sorununun kısa sürede çözüleceğini kaydederek, “Biz burayı 2-3 günlük bir yoğun çalışmayla tamamlayacak boyuttayız. Yol sorunu ilk maçın oynanacağı güne kadar biter” dedi.

“ÇOK BÜYÜK BİR YATIRIM”

Yüklenici firma yetkilileri ile statta detaylı bir incelemede bulunan Çakır, stadın etkileyici olduğunu ifade etti.

Çakır, stadın Avrupa standartlarında olduğunu kaydederek, “Stada birçok defa geldik ama bittikten sonraki atmosfer çok daha farklı olmuş. Çok daha uyumlu; yeşilin, sarının, kırmızının, beyazın çok uyumlu olduğu güzel bir stat. Ama bütün statlarda olduğu gibi bizim stadımızda futbolla güzel olacak. Takımın başarısıyla güzel olacak. Bu stat, seyircilerin stadı doldurmasıyla daha da güzelleşecek. Çok büyük bir yatırım yapıldı. Avrupa standartlarında bir saha, Türkiye’de bu kalitedeki saha çok az” dedi.

“MALATYA’YA YAKIŞAN ÇOK GÜZEL BİR ESER”

Taraftarların hem takımına sahip çıkmaları hem de stadı doldurmaları gerektiğini dile getiren Çakır, şunları söyledi:

“Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Futbol, hiçbir zaman kendiliğinden başarılı olup, yukarılarda kalamaz. O açından Malatyaspor’umuza sahip çıkacağız. Malatyaspor’umuz bu sene çok başarılı bir grafik izliyor. İnşallah Süper Lig’de olacağız. Süper Lige yakışan bir stat oldu.”

Çakır, Yeni Malatya Stadı’nın 100 milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla yapıldığını kaydederek, “Stada çok büyük bir emek verildi. Çok önemli bir yatırım ama bize düşen seyirci olarak takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmamaktır. Çok güzel bir stat, Malatya’ya hayırlı uğurlu olsun. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, TOKİ’ye, yüklenici firmamıza, emeği geçenlere ve çalışanlara teşekkür ediyoruz. Malatya’ya yakışan çok güzel bir eser oldu. Bize düşende bu stadı doldurmaktır” şeklinde konuştu.

“KÜÇÜK EKSİKLER BİR AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAKTIR”

Statta küçük eksiklerin olduğunu ve bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çakır, şunları söyledi:

“İşler artık tamamlanmış. Yüklenici firmanın üstlenmiş olduğu bütün görevler bitmiş. Teslimatlar ve ön kontrollerde yapılmış. Çok büyük bir yatırım ve çok büyük bir alan şuanda ses düzeni, kamera sistemi var. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu sahada futbol oynanmasıyla ilgili birkaç düzenleme yapacak. Loca ve protokol alanlarında düzenlemeler yapılacaktır. İş bitirilmiş ama kontrollerde ortaya çıkan ufak detaylar var. Önemli olan bu stadın bitirilip, yapılıp, Malatya’ya kazandırılmasıydı. Bu stat artık maç oynanabilecek hale geldi ama teknik olarak federasyonun istediği detaylar üzerinde duruluyor. Bu küçük eksikliklerinde bir ay içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum. İlk karşılaşmayı da futbol coşkusuyla izleyeceğiz.”

“YOL SIKINTISI MAÇ OYNANANA KADAR BİTER”

Başkan Çakır, stadın yol sıkıntısının, statta maç oynanacağı süreye kadar bitirileceğini kaydederek, “İlk maç oynanacağı güne kadar hepsi biter” dedi.

“Yol konusunda biz hızlıyız” ifadesini kullanan Çakır, “Biz, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yol konusunda uzmanlaştık. Yol anlamında 20 civarında ekibimiz var. İlçelerde, bölgede, merkezimizde ekiplerimiz var. Biz burayı 2-3 günlük bir yoğun çalışmayla tamamlayacak boyuttayız. Yol sorunu ilk maçın oynanacağı güne kadar biter” değerlendirmesinde bulundu.

Çakır, karayollarının kavşak düzenlemesini yapacağını aktararak, “Futbol oynanması, stada giriş çıkış ve yol konusuyla ilgili bir eksikliğimiz olmayacak. Karayollarının kavşak çalışmasının ihalesi bitmiş. Bu itirazlar olmazsa 1-2 ay içerisinde de başlanabilir” diye konuştu.

“STADI CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇMASINI İSTİYORUZ”

Stadın temelini atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeni Malatya Stadı’nın açılışına gelip gelmeyeceği konusunda da açıklamada bulunan Çakır, “Biz Cumhurbaşkanımızın bu stadı açmasını istiyoruz. Kendisi de Malatya’ya gelmeyi uygun gördü. İnşallah stadımızı cumhurbaşkanımız açar ve daha güzel bir coşku olur” ifadelerini kullandı.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com