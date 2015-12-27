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Malatya Haber -

O Yolda Onarım Başladı

O Yolda Onarım Başladı
  • 27.12.2015
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Malatya- Pütürge karayolu Kubbe Dağı mevkiinde mevcut yola alternatif olarak 2 yıl önce eski Vali Ulvi Saran döneminde açılan ve meydana gelen çökmeler yüzünden ulaşım yapılamaz duruma gelen yolda onarım çalışmalarına başlandı.

Yoldaki çökmelerin ve elverişsizliğin malatyahaber.com’da “Alternatif Yol Çöktü” başlıklı haberde gündeme getirilmişti.

Karayolları müteahhidi bir firmanın, 4 kilometre uzunluğundaki bu yolda meydana gelen çökmelerin onarımı için çalışmalara başladığı, onarılan yerlerde toprak üstüne stablize döküldüğü öğrenildi.

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