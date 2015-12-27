O Yolda Onarım Başladı
Malatya- Pütürge karayolu Kubbe Dağı mevkiinde mevcut yola alternatif olarak 2 yıl önce eski Vali Ulvi Saran döneminde açılan ve meydana gelen çökmeler yüzünden ulaşım yapılamaz duruma gelen yolda onarım çalışmalarına başlandı.
Yoldaki çökmelerin ve elverişsizliğin malatyahaber.com’da “Alternatif Yol Çöktü” başlıklı haberde gündeme getirilmişti.
Karayolları müteahhidi bir firmanın, 4 kilometre uzunluğundaki bu yolda meydana gelen çökmelerin onarımı için çalışmalara başladığı, onarılan yerlerde toprak üstüne stablize döküldüğü öğrenildi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."