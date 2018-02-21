Ocak’ta Konut Satışları Azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Malatya’da Ocak ayında 707 konut satıldı.
TÜİK açıklamasında; “Malatya’da konut satışları geçen aya göre %35,6 , geçen yılın aynı ayına göre %14,9 azalmıştır. Ocak ayında satılan konutların 287’si ilk satış, 420’si ikinci el satıştır. Ocak ayında satılan 707 konutun, 195’i ipotekli olarak satılmıştır.” denildi.
(Bülten)
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Azalır abi niye azalmasın Malatya’nın bütçesi belli bir ev olmuş 500 000 bin kim neyle nasıl alsın ?
Millette para bırakmadılar ki ev alsınlar
Evine ekmeği zor götürüyor millet ancak zamlara çalışalım artık yeti bu zamlarr