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Malatya Haber -

Ocak’ta Konut Satışları Azaldı

Ocak’ta Konut Satışları Azaldı
  • 21.02.2018
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Malatya’da Ocak ayında 707 konut satıldı.

TÜİK açıklamasında; “Malatya’da konut satışları geçen aya göre %35,6 , geçen yılın aynı ayına göre %14,9 azalmıştır. Ocak ayında satılan konutların 287’si ilk satış, 420’si ikinci el satıştır. Ocak ayında satılan 707 konutun, 195’i ipotekli olarak satılmıştır.” denildi.

(Bülten)

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Yorumlar
  1. Faruk dedi ki:
    22 Şubat 2018, 00:06

    Azalır abi niye azalmasın Malatya’nın bütçesi belli bir ev olmuş 500 000 bin kim neyle nasıl alsın ?

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  2. Emrah dedi ki:
    21 Şubat 2018, 16:34

    Millette para bırakmadılar ki ev alsınlar
    Evine ekmeği zor götürüyor millet ancak zamlara çalışalım artık yeti bu zamlarr

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