İnönü Üniversitesi ile Arguvan Kaymakamlığı ve Ankara Arguvanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 4.sü düzenlenecek olan ‘Ulusal Arguvan Sempozyumu’ kapsamında ödüllü şiir yarışması düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre, 24 Nisan 2014 tarihinde İnönü Üniversitesi Yerleşkesi’nde düzenlenecek olan ‘4.Ulusal Arguvan Sempozyumu’ düzenleme komitesince sempozyum kapsamında ödüllü şiir yarışması düzenleme kararı da alındı.

‘Arguvan’ konusunun işleneceği şiir yarışması için başvuruların 25 Mart 2014 tarihine kadar yapılması gerektiği açıklandı. Yapılan açıklamada yarışmaya yurt içi veya yurt dışından herkesin başvurabileceği , başvuruların ‘Ali Askar Şahin 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, 19 Mayıs Apartmanı, No: 62/7 İncirli, Keçiören/Ankara’ adresine şahsen veya posta ile yapılabileceği kaydedildi.Şiir yarışmasına katılma şartlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Yarışmaya katılan şiirlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.

Her yarışmacı, yarışmaya iki (2) şiirle katılabilir. Biçim yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.

Yarışmaya Rumuz ile katılacaktır. Rumuz şiirin ilk sayfasında sol üst köşeye yazılacaktır. Yarışmaya katılan kişinin T.C. kimlik no, kimlik ve adres bilgileri, telefonu, e-posta adresi üzerine rumuz yazılmış küçük bir zarfa konulmalı. Bu zarf ve eserin 3 (üç) adet kopyası bir başka zarfa konularak yarışmaya müracaat edilmeli.

Şiirler bilgisayarla Word formatında A4 kâğıda Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ile ya da okunaklı el yazısıyla A4 kâğıdına yazılmış olmalıdır.

Yarışmaya katılan şiirler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde İnönü Üniversitesi, Arguvan Kaymakamlığı ve Ankara Arguvanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bir kitapta yayınlanacaktır.

Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisine ilişkin düzenlemeler yapılabilir.

Yarışmaya şiir gönderen şairler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.”

25 Mart 2014 tarihine kadar yapılacak olan başvuruların ardından değerlendirme komitesince dereceye giren eserlerin 15 Nisan 2014 tarihinde duyurulacağı, ödül töreninin ise 24 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan 4.Ulusal Arguvan Sempozyumu’nda yapılacağı bildirildi.