Oğlu 2 Yıldır PKK’nın Elinde

2 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey’in oğlu Astsubay Semih Özbey’den hala haber alınamıyor.

Kanser hastası annesini görmek için 2 yıl önce özel aracıyla Malatya’ya gelirken, Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen bir grup PKK’lı terörist tarafından dağa kaçırılan Semih Özbey’in serbest bırakılması için yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı. Oğluna kavuşabilmek için yardım bekleyen baba Gürsel Özbey’in acısı ise her geçen gün daha da artıyor.

2 yıldır oğlundan haber alamayan baba Özbey, “Onsuz geçen 4’üncü bayram, biz bayramı yaşayamıyoruz. Bir insanın evladından haber alamaması onun için ölümdür. Biz zaten yaşayan bir ölüyüz. Lütfen bize çifte bayram yaşatsınlar” dedi.

“Çekilecek bir çile değil”

Oğlundan ayrı dördüncü bayrama girdiklerini söyleyen baba Özbey, “Düşünün bizim için bayram yok, bizim için her gün acı ve ızdırap. Bir insanın evladından ayrı kalması, bir insanın evladından haber alamaması onun için ölümdür. Biz her gün yaşıyoruz ama her gün yaşayan bir ölüyüz. Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Allah bize yardım etsin, sabır versin. İnşallah biz bunu yakın zamanda çözmek için mücadele edeceğiz. Aynı zamanda Semih’in annesi rahatsızdı zaten, rahatsızlığı neticesiyle buraya geliyordu. Ama maalesef çocuğum ne annesini görebildi, ne annesi çocuğunu görebildi. Annesinin de zaten şuanda tedavisine devam ediliyor. 3 tane de kız kardeşi var. Yani bu çekilecek bir çile değil. Tüm Türkiye’den, tüm insanlardan bize dua etmelerini, bu çocukların bir an önce örgütün elinden kurtarılması için, kim elinden ne geliyorsa onu yapmasını istiyor ve temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Zaten biz her gün ölüyoruz”

Özbey, oğlunun kurtarılması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İHD Genel başkanıyla birlikte çalışma yürüttüğünü de belirterek, “Hepsiyle de görüşüyorum ve talep ediyorum. Diyorum ki ‘Semih ve Semih gibi önemli sayıda insan var örgütün elinde. Bunlar sizin karayolunuzda teslim alındı. Bunlar teslim olmadı, çatışmaya girmedi. Madem güvenlik yoktu, bu çocuklar niye o yollara bırakıldı’. Tabi söylediğim kişiler de bu olaydan fazlasıyla üzüntü duyuyor. Biz en son Diyarbakır’da buluştuk. Orada İHD şubesinde benim gibi olan ailelerle birlikte PKK’ya bir çağrıda bulunduk. Bu çocukları sağ salim teslim edin, bu çocuklara verdiğiniz eziyet yeter. Mesela şu anda ellerinde 13 tane insan var ve bu insanların tamamı o bölgenin insanıdır. Netice itibariyle Kürtlerin yoğunlukta olarak yaşadığı bölgenin insanlarıdır. Siz eğer Kürdün Kürde verdiği bu eziyeti kabul ediyorsanız, biz size ne diyelim artık. Bu çocukları bir an önce bize, ailelerine, sağ salim kavuşturun, bu ızdırap bitsin. Bakın 4’üncü bayram, biz bayram yaşayamıyoruz. Zaten biz her gün ölüyoruz. Lütfen bize çifte bayram yaşatsınlar” diye konuştu.

