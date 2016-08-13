Öğrenci Yurdundan Çıktı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya’da örgüte yakın birçok eğitim kurumu ve öğrenci yurtlarında da aramalar gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda her kurumda dolaplar içerisine gizlenmiş çok sayıda 1 dolar ele geçirilirken, Hacı İbrahim Akbulut öğrenci yurdunda ise ‘Darbe Oyunu’ kitabı bulundu. ‘Darbe Oyunu’ 2015 yılında Alkım Yayınevi tarafından çıkan 400 sayfalık bir kitap.

FETÖ lideri Gülen’in sırdaşı olarak bilinen ve kapatılan Zaman Gazetesi’nde Genel Yayın Editörü olarak görev yapan Veysel Ayhan’ın geçen yıl çıkardığı ‘darbe oyunu’ adlı kitabın Fetullah Gülen tarafından yazıldığı iddia edilmişti.

Bu iddianın sahibi ise bir zamanlar Gülen’in sağ kolu olarak bilinen Latif Erdoğan’a ait. Veysel Ayhan isimli şahsı tanıdığını anlatan Latif Erdoğan, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Ayhan’ı ‘Fetullah Gülen’in iç çamaşırı’ olarak nitelendirmiş ve “Benim tanıdığım Veysel Ayhan böyle şeyler yazamaz. O matematikçidir. Kendisi Gülen’in sırdaşıdır” demişti.

Öte yandan 15 Temmuz sonrası kentte Fetullah Gülen’e ait kitap ve CD’ler çöplerde bulunuyor.

iha