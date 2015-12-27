Öğrenip, Açıklayacak!

AKP heyeti, Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Malatya Milletvekili Mehmet Şahin, AKP il başkanı Mustafa Şahin ve bazı parti yöneticileri, Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret edip, Başkan Haydar Karaduman ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Ziyarette basın açıklaması yapan milletvekili Mehmet Şahin, 12 Eylül’de yapılacak olan Yeni Anayasa referandumuyla ilgili konuşarak, “Yeni Anayasa sadece bir partinin sorunu değil, 72 milyonun sorunudur. Demokratik sürecin daha geniş alanlara yayılması, insan haklarına yönelik haklardan daha fazla yararlanılması, güçlü olanların haklı değil, haklı olanların güçlü olması için Yeni Anayasa şarttır” ifadelerini kullandı.

“ARITMA TESİSİ İHALE KONUSUNU BİLMİYORUM”

Bir basın mensubunun Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılacak olan 2. arıtma tesisinin ihalesinin açıklanan süreden uzadığı, bu konudaki gelişmelerin neler olduğuna ilişkin soruya karşılık Mehmet Şahin, “Net olarak açıklama yapmam için elimde gerekli dokümanların olması gerekiyor. İhalenin ne aşamada olduğunu bilmiyorum. O konuyla ilgili gerekli bilgileri alıp açıklama yapacağım.”

Malatya’ya 1,5 milyar dolarlık yabancı yatırım için girişimlerinin sürdüğünü söyleyen Mehmet Şahin, bu konuda önümüzdeki günlerde yurt dışı gezisi olacağını kaydetti.

İGM’YE KATILDI..

Bu arada İl Özel İdaresi Salonu’nda düzenlenen İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısına katılıp meclis toplantısını izleyen AKP Malatya milletvekili Mehmet Şahin, burada bir de konuşma yaptı.

Malatya’nın özel statülü büyükşehir statüsüne kavuşturulması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren milletvekili Şahin, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. 12 Eylül’de yeni anayasa için yapılacak olan referandumla ilgili görüşlerini de dile getiren Mehmet Şahin, İl Genel Meclisi’nin uyumlu ve örnek birlikteliğinden dolayı tebrik edip, devamını diledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata ise, kendi dönemlerinde ilk kez bir milletvekilinin meclis toplantısına katılıp çalışmaları izlediğini belirterek, diğer milletvekillerini de meclis toplantılarına davet etti. Şavata, “Gerek sivil toplum örgütü temsilcileri ve gerekse il’in kanaat önderleri meclis toplantılarını izlemelidir. İzlesinler ki, eleştiri hakları olsun. Meclis toplantısını izlemeyenler, meclisi tenkit etme hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.