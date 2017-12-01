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Malatya Haber -

Öğretmen Talimat Vermiş, Polis İmamı Olmuş

Öğretmen Talimat Vermiş, Polis İmamı Olmuş
  • 01.12.2017
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Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada “Etkin pişmanlık hükümleri uygulamasından” yararlanarak itirafçı olan bir öğretmen,  Malatya’ya tayin edildiğinde cemaat ile bağlantısından dolayı rehber öğretmeni tarafından “rütbeli emniyet mensuplarının imamı” olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan, örgütün yapılanmasında ‘mahrem imam’ olmakla suçlanan eski rehber öğretmen Erdoğan Y.’nin yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada “Etkin pişmanlık hükümleri uygulamasından” yaralanarak itirafçı olan eski öğretmen K.A. tanık olarak dinlendi.

Tanık K.A., kamu görevlisi olan eşi ile birlikte 2014 yılında Malatya’ya tayin edildiklerini belirterek, “Daha önceden cemaatle bağlantımdan dolayı Malatya’da benimle öğretmen Erdoğan Y. bağlantı kurdu. Bana ‘Özel hizmet biriminde görev alacaksın’ diyerek, Diş Hekimi Ruhi O. (FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklu)  ile tanıştırdı ve Atıf kod adlı  Diş Hekimi Ruhi O.’dan talimat alacağımı söyledi. Ben rütbeli emniyet mensuplarına sohbet verdim. Mahrem yapı içerisinde ders verilen rütbeli emniyet mensuplarının eşlerine de ders veriliyordu.” ifadelerini kaydetti.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen sanık Erdoğan Y., kendisinin rehber öğretmen olarak mesleğini severek yaptığını anlatarak, “Ben rehber öğretmen olarak öğrencilerimin velilerini evlerde ziyaret ediyordum. Bu yanlış anlaşılmış” dedi.

Bunun üzerine araya giren mahkeme başkanı Hasan Çınar, “Benim çocuklarım devlet okullarında okuyor. Benim evime hiç rehber öğretmen gelmedi” dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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