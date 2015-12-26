Oğuzhan’dan İsmail’e..

Kayseri’de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Oğuzhan Şahin’in (9) karaciğeri Malatya’da oturan İsmail Koç (16) isimli gence nakledildi.

YİNE ASKER DESTEKLİ..

Sakarya’da 23 Şubat 2007 günü geçirdiği trafik kazası sonrasında beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine ailesi tarafından organları bağışlanan Ayhan Okur’un karaciğeri, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın devreye girmesi ile askeri uçakla Malatya’ya getirilmiş ve 16 yaşındaki İsmail Koç’a nakledilmek istenmişti. Ancak doku uyuşmazlığı sebebiyle gerçekleştirilemeyen operasyon sonrasında yeniden organ beklemeye başlayan Koç ailesinin yüzü Kayseri’den gelen haber ile güldü. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Oğuzhan Şahin’in karaciğeri yine 2. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın devreye girmesi ile askeri uçakla Malatya’ya getirildi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi’nde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuzhan Şahin’in ailesinin organları bağışlaması ve yapılan tahlil sonuçlarının Malatya’da karaciğer nakli bekleyen 16 yaşındaki İsmail Koç’a uyması üzerine İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız’ı arayarak, karaciğerin Malatya’ya getirilmesi konusunda yardım talep etti.

Orgeneral Iğsız devreye girerek Ankara’dan askeri bir

tahsis ettirdi. Bu sırada Prof. Dr. Yılmaz ise karayoluyla Kayseri’ye geçti.

Erciyes Üniversitesi’nden alınan karaciğer askeri uçakla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne getirildi. Malatya’nın Yazıhan İlçesi’ne bağlı bir köyde oturan İsmail Koç, çok mutlu olduğunu belirterek, ” 2. Ordu Komutanına çok teşekkür ederim. Bana organı gönderen Kayseri’deki aileye çok teşekkür ederim. Geçen sefer de bana karaciğer gelmişti ama uymadı. Bu sefer uyacak. Gönderene de teşekkür ederim. Sezai hocamın ellerinden öperim. 2. Ordu Komutanımız da bize ikinci kez yardım ediyor. 2. Ordu Komutanımızın ellerinden öperim. Benimle birlikte üç kişinin hayatını kurtaracak. Eğer iyileşirsem, ameliyat olursam Kayseri’ye gideceğim. Onların evladıymış gibi gideceğim, onların ellerini öpeceğim” dedi.

Karaciğer nakli yapılacak olan İsmail’in annesi Songül Koç ise, “Çok mutluyum. 2. Ordu Komutanına teşekkür ederim. Sezai hocaya çok teşekkür ederim. Kayseri’deki aileye başsağlığı dilerim. Kayseri’ye gidip, aileyi göreceğiz. Karaciğer nakli için ikinci kez hastaneye geliyoruz. İnşallah olacak” şeklinde mutluluğunu dile getirdi.

Baba Hacı Koç, “Biz ikinci kez nakil için hastaneye geldik. Sakarya’dan daha önce gelen karaciğer bizim oğluna nakil edilecekti, ancak karaciğer uymadı. Allah, 2. Ordu Komutanımız ve Sezai Yılmaz hocamızdan razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ordu komutanımız daha önce burada iki kişinin hayatını kurtardı, inşallah biz üçüncü oluruz. Uçakla organı getirtti” ifadelerini kullandı. Kayseri’deki aileye başsağlığı dileyen baba Koç, “İnşallah çocuğumuz iyileştiğinde birlikte Kayseri’ye gidip o aileyi ziyaret edeceğiz. Onların kendi evlatlarıymış gibi bir sevinç yaşatacağız” dedi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Organ Nakli Ekip Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz, organları bağışlanan Kayseri’deki Oğuzhan Şahin’in ani bir beyin kanaması geçirmesi sonucu hayatını kaybettiğini söylerken, “2. Ordu Komutanımız son derece büyük bir özveri ile Ankara’da bir uçak ayarladı. Kendisine sonsuz teşekkür ve saygılarımı iletiyorum. Biz sayın rektörün makam arabası ile 2 arkadaşımla beraber Kayseri’ye gittik. Bu arada da uçak Ankara’dan Kayseri’ye geldi. Biz Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde organları çıkarttık. 2 böbreği orada kullanacaklar. Karaciğeri biz aldık. Daha sonra havaalanında uçakla buluşup, Malatya’ya döndük” şeklinde bilgi verdi.

NAKİL YAPILDI..

Turgut Özal Tıp Merkezi’ne getirilen karaciğer organının nakli için ameliyatın 29 Mart Perşembe günü 16.45’de başarıyla tamamlandığı, karaciğerin İsmail Koç’a başarıyla nakledildiği öğrenildi.

Bu arada daha önce Sakarya’dan gelen Ayhan Okur’un karaciğeri Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 2 ayrı hastaya nakledilmişti.