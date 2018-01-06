‘Oku’ Filminin Tanıtımı Yapıldı

Malatyalı Haydar Işık’ın, yönetmenliğini yaptığı “Oku” sinema filminin tanıtımı yapıldı.

Malatyalı yönetmen Haydar Işık, “Oku ” sinema filminin tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sinop Boyabat çekilen filmin Nisan ve Mayıs ayında tarihinde vizyona gireceğini belirten Işık, filmin özellikle Malatyalılardan ilgi görmesini beklediklerini söyledi. Işık, “Yaklaşık iki buçuk ay önce filimin ön hazırlıklarına başladık, her şey planladığımız gibi gitti filimde başrol oynayan 4 oyuncumuzu Malatyalı oyuncularımızda seçtik. Film çok ciddi mesajlar veriyor izleyen herkes kendide mutlaka bir şey bulacak” diye konuştu.

Yeni film çalışması hakkında da bilgi veren Işık,”Malatya ve Elazığ’da geçen bir hikaye yazdım onun çekimlerine başlayacağız oda çok özek bir proje ben inanıyorum ki hem Malatya’ya hem de Elazığ’a çok değer katacak bir proje olacak” şeklinde konuştu.

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