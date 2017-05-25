Okulda Şenlik Var

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 4 bin 160 adet kaçak sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili jandarma tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “16-22 Mayıs 2017...