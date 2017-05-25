Okulda Şenlik Var
Malatya’nın Darende ilçesinde, Özel Hacı Naciye Ateş Okulları tarafından yıl sonu şenliği düzenlendi.
Özel Hacı Naciye Ateş Okulları Genel Müdürü Resul Kesenceli, okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, şenliği öğrencilere okulu sevdirmek, daha sosyal bireyler yapmak için düzenledikleri belirtti.
Konuşmanın ardından okul bahçesinde çeşitli etkinlikler yapıldı.
İlkokul öğrencilerinin kılıç kalkan ile yaptığı “Diriliş koreografi”si büyük beğeni gördü.
Anasınıfı öğrencilerinin yaptığı yarışmaların ardından halk oyunları sergilendi.
Şenlik sonunda, öğrenciler tarafından yıl içerisinde hazırlanan el sanatları sergisi, veli ve misafirlerin ilgisine açıldı.
Şenliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Belediye Meclis Üyesi Sebahattin Ateş, Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Arslan, veliler ve öğrenciler katıldı.
AA