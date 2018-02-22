Malatya’da Okullar Arası Tenis Şampiyonası yapıldı. Erkeklerde Cumhuriyet Anadolu Lisesi, kızlarda ise Malatya Fen Lisesi birinci oldu.

Okullar Arası Tenis Şampiyonası, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde İntercourt Spor ve Yaşam Merkezi’nde yapıldı.

Şampiyonaya, kızlarda Cumhuriyet Anadolu Lisesi, TED Malatya Koleji, Beydağı Anadolu Lisesi, Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi, Malatya Fen Lisesi ve Malatya Anadolu Lisesi katıldı. Erkeklerde ise Malatya Fen Lisesi, TED Malatya Koleji, Beydağı Anadolu Lisesi, Yunus Emre Endüstri Meslek Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Tecde Anadolu Lisesi, Malatya Kültür Temel Lisesi, Malatya Anadolu Lisesi ve Kernek Anadolu Lisesi şampiyonada yarıştı.

Final aşaması büyük bir heyecana sahne olan şampiyonada, kızlarda Malatya Fen Lisesi birinci olurken, Beydağı Anadolu Lisesi ikinciliği elde etti. Şampiyonada, Malatya Anadolu Lisesi üçüncü, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Erkeklerde ise Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci olurken, Kültür Temel Lisesi ikinciliği elde etti. Şampiyonada, Malatya Anadolu Lisesi üçüncü, Beydağ Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Kızlarda birinci olan Malatya Fen Lisesi’nde Yaren Hazar, Sudenaz Uçar, Rumeysa Nida Yılmaz ve Fatıma Tüz Zehra Akça okullarını temsil etti. Erkeklerde birinci olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde ise Talha Karadaş, Burak Kılıç, Samet Uçar, Harun Karakaş ve Önder Akgül okullarını temsil etti.

Teniste erkeklerde birinci olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile kızlardan birinci olan Malatya Fen Lisesi’nin önümüzdeki günlerde yeni ve günü belirlenecek olan grup merkezinde Malatya’yı temsil edecekleri kaydedildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi