Önce “Suçum Yok ki!”, Sonra “Konuşacağım, Pişmanım!”

FETÖ/PDY davasında önce suçlamaları reddeden kadın, savcı tutuklama isteyince itirafçı oldu..

Malatya Adliyesi’nde görülmekte FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davasında ilginç bir durum yaşandı. Savunması alınan kadın mahkeme heyetinin “Etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak istiyor musun?” sorusuna, “Suçum yok ki pişman olayım” dedi. Mahkeme heyeti verdiği aradan sonra son kez “etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağını” sorduğu şüpheli, bu kez tutuklanacağını anlayınca, örgüt ile ilgili bildiklerini anlatmaya başladı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davasında “Silahlı Terör Örgütüne üye olmak” suçundan tutuksuz yargılanan ev kadını M.G. adlı sanığın, duruşmada ifadesi alındı.

Hakkındaki dosyasında, “ByLock” kullanıcısı olduğu ve ByLock’ta oluşturulan bir grupta yer aldığı ve Asya Bank’a örgütün talimatı sonrasında hesap açarak küçük miktarda para yatırdığı belirtilen M.G., ByLock hattı görünen telefon numarasının kendisine ait olduğunu, ancak kesinlikle ByLock kullanıcısı olmadığını, FETÖ ile kesinlikle bir bağlantısının olmadığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Hasan Çınar’ın ByLock hesabında kullanılan şifrenin kendisinin ismiyle bağdaştığını hatırlatması üzerine ise M.G., “O şifre bana ait, Facebook sayfamın şifresi, ama ben ByLock kullanmadım.” cevabını verdi.

Mahkeme Başkanı Hasan Çınar’ın, “Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip, istemediği” sorusuna ise sanık M.G., “Herhangi bir suç işlemedim, kabul etmiyorum. Suçum yok ki pişman olayım” cevabını verdi.

Cumhuriyet Savcısı Musa Erdem Altınhalka ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya’daki şüpheli hesap hareketliliği, dijital materyal incelemesi ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanığın tutuklanmasını ve cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaadan sonra M.G., kızının nişanlanacağına dair tuttukları salonla yapılan sözleşmeyi mahkeme heyetine sunarak, kızının nişanından dolayı tutuklanmamasını istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya kısa bir ara verince, sanık M.G.’nin salonda bulunan bazı yakınları yanına giderek, “Etkin pişmanlık hükümlerinden” yararlanmasını istediler.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti tekrar salona geldi. Mahkeme Başkanı Hasan Çınar, sanık M.G.’ye “Son bir şans” tanıyarak, “Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağını” sordu. M.G. bu kez “Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Örgütün sohbetlerine katıldım. İnternetten ByLock indirdim ve kullandım. ByLock raporunda da geçen Selma isimli kişi bana şifre gönderdi ve beni sisteme dahil etti. Örgüte ait bildiklerimi anlatacağım.” dedi.

Mahkeme Heyeti, sanık M.G.’nin “Etkin pişmanlık hükümleri uygulaması” kapsamında ifadesinin alınması için Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi’ne gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sanık M.G.’nin eski polis olan kocası M.G.’nin de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com