Öncü Veda Etti

PTT 1. Lig’e yükselen Yeni Malatyaspor’da, kulüp asbaşkanı Nusret Öncü kulübe veda etti.

Spor Toto 2. Lig’de şampiyon olarak PTT 1. Lig’e yükselen Yeni Malatyaspor’da, kulüp asbaşkanı Nusret Öncü, aldıkları başarıya en başından beri inandıklarını belirterek, tarif edilemeyecek bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Öncü, yaptığı açıklamada güzel bir sezonu geride bıraktıklarını ifade ederek, “Teknik heyet ve futbolcularımıza bizlere yaşattıkları bu mutluluktan ötürü teşekkür ediyorum. Takımımız güzel bir sezon geçirdi. Şayet bu sene çıkamasaydık emeklerimize yazık olurdu” diye konuştu.

Yeni Malatyaspor’un yeni sezon için yönetim oluşturma çalışmalarının sürdüğünü de kaydeden Öncü, kendisinin yeni oluşturulacak yönetimde olmayacağını kaydetti.

Sene başında Adil Gevrek’ın ısrarıyla yönetime girmeyi kabul ettiğini belirten Nusret Öncü, “Sezon başı Adil Başkan yönetime girmemi istedi. Ben de kıramadım ve kabul ettim. Aslında kendim de bir profesyonel sporcu ve yönetici olmama rağmen futbolla bu zamana kadar hiç alakam olmadı. Ama memleketimin takımının yöneticisi olmak çok farklı bir deneyimdi. Allah’a şükür görevimizi en iyi şekilde yerine getirdiğimi düşünüyorum. Yeni yönetim için ismim düşünülmüyormuş diye duydum. Olabilir, sonuçta o görev bize ömür boyu olalım diye verilmedi. Lakin yönetimde kırgın olduğum arkadaşlar var. Keşke bu şekilde olmasaydı. İnanın çok üzüldüm. Ben yeni yönetime şimdiden başarılar diliyorum. Şunu herkes bilsin ki Nusret Öncü her zaman Yeni Malatyaspor’un manevi yöneticisi olarak kalacaktır. Taraftarımız hakkını helal etsin” dedi.