“Öne Geçmek İyi Gelmedi”!.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubun ikinci hafta maçında Yeni Malatyaspor’un, sahasında Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kalması taraftarları üzerken, Teknik Direktör Özcan Kızıltan, ele geçirdikleri fırsatları değerlendiremediklerini, hatta son dakikada maçı kaybedebileceklerini de söyledi.

Malatya İnönü Stadı’nda sadece kadın ve çocuk taraftarların yer aldığı karşılaşmada, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, karşılaşmayı protokol tribününden Yeni Malatyaspor yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

Karşılaşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, öne geçtikleri gol sonrası istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını söyledi.

Kızıltan, istedikleri 3 puanı alamadıkları için üzgün olduklarını kaydederek, “Maçın akşam 19.00’da olması, gruptaki diğer maçların sonuçlarına göre bir durum belirleyecekti. Gündüz oynanan maçların sonuçlarına göre de, alacağımız 3 puan bizi iyi noktalara getirebilirdi. Rakiplerimizin birçoğunun puan kaybettiği bir haftada özgüven açısından da iyi olacaktı. Kazanmak için sahaya çıktık. Geçtiğimiz hafta Sarıyer karşısında galibiyeti kaçıran Yeni Malatyaspor’un bu hafta kendi sahasında (seyircisi önünde diyemeyeceğim) 3 puanı almayı hedefliyorduk. Öne de geçtik ama öne geçmek bize çok iyi gelmedi. Golden sonra rahat, sakin, topa basan, oyunu kontrol eden oyun anlayışını bir türlü beceremedik. Gereksiz bir telaş ve stres yaşadık. Skoru koruma çabası içerisine girdik. Skoru koruma içgüdüsüyle olsa gerek rakibimizin aslanlar gibi yapmış olduğu mücadele ve oyunumuzu bozan baskısı istediğimiz oyunu ortaya koymamızı engelledi. Buna rağmen ilk yarı ve ikinci yarının başında hemen çok net pozisyonlarımız vardı. Bunları da gole çeviremedik. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Hatta son dakikada maçı kaybedebilirdik. Çok üzgünüz. 3 puan alıp, iyi bir hafta geçirmek istiyorduk. Bunu başaramadık” dedi.

Kızıltan, rakibin mücadelesine aynı dirençle karşılık veremedikleri özeleştirisinde bulunarak, “Rakip kadar mücadele etmezsen, rakibin direncine karşı sende o direnci gösteremezsen maç kazanılmıyor. Sadece oynayarak, “nasıl olsa biz yeneriz, kaliteli takımız, biz şampiyonluğa oynuyoruz” demekle şampiyon olunmuyor. O maçı da kazanamıyorsun. Maalesef biz bugün rakibin aslanlar gibi mücadelesine o direnci gösteremedik. İşin kısaca özeti budur. “nasıl olsa kazanırız” düşüncesini oyuncularımın kafasında engelleyemedim. Rakibi de bugünki mücadelesinden dolayı kutluyorum. Çok iyi durumdaydık. İyi bir futbol ve sonuç bekliyordum. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. İstediğimiz ne oyunu oynayabildik ne de sonucu alabildik” diye konuştu.

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Metin İlhan ise, karşılaşmaya kötü başladıklarını ancak daha sonra farklı bir oyun tarzıyla sahadan 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, “İyi başlayamadık. Yeni Malatyasporlu futbolcular maçında başında iyi baskı yaptı. Sıkıntı yaşadık. O dönemde de golü yedik. İkinci yarı farklı bir sistemle oynamak zorunda kaldık. İkinci yarı oyunu forsa ettik ve o ara golü de bulduk. İkinci golü bulma şansımızda vardı. Neticesinde Malatya’dan alınan 1 puan her zaman iyidir. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Gelecek hafta sahamızdaki maçı da kazanırsak, bu puanı perçinlemiş olacağız” dedi.

Yeni Malatyaspor’un kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğuna değinen İlhan, “Yeni Malatyaspor’da fert fert çok iyi oyuncular var. Ama yapmış oldukları iş belli. Ya kenarlara inip öndeki Eren’e yüksek top atıyorlar ya da arkadan şişirme toplarla üçüncü bölgede hücum yapıp, kalabalık bir oyuncu kitlesiyle rakibe gol atmak istiyorlar. Sağ olsun arkadaşlar ellerinden geleni yaptılar. Buna izin vermedik. 1 puan iyi puandır” şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Necdet Kaba da, saha içerisinde gerekli motivasyonu sağlayamadıklarını ifade ederek, çok istedikleri 3 puanı alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Genç orta saha oyuncusu Serkan Göksu ise, golden sonra rehavete girdiklerini ve bunun kendilerini sıkıntıya soktuğunu belirtti.

Basın toplantısı sonrası, takım otobüsüne binmek üzere stadın dışına çıkan futbolculara, bir grup taraftar alkışlarla protestoda bulundu.

FOTOĞRAFLAR: Mehmet GÖRESİYE