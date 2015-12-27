‘Önemli Bir Tanıtım Oldu’

Malatya Tarım İl Müdürü Ahmet Güldal, kayısının uluslararası fuarlarda tanıtımının önemli olduğunu bildirdi.

Güldal, yaptığı açıklamada, 16-25 Ocak 2009 tarihlerinde 74.’sü düzenlenen “Almanya Berlin Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı”nda açılan Türkiye-Malatya standının büyük ilgi gördüğünü belirtti. Güldal, Malatya Tarım İl Müdürlüğü’nün koordinasyonu ve Malatya Valiliği, Malatya Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve İhracatçı Birliklerinin ortaklaşa katkılarıyla açılan stantta, Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden kayısı ve diğer yöresel ürünler sergilendiğini söyledi.

Ahmet Güldal, kayısının uluslararası fuarlarda tanıtımının önemli olduğuna dikkat çekerek, ne kadar fazla tanıtım olursa o kadar fazla ihracat olacağını vurguladı.

Güldal, “En büyük tarım fuarlarından olan ve Avrupa çapında önemli yankılar uyandıran fuar, 52 ülkeden bin 571 katılımcı ile gerçekleşti ve 425 bin kişinin ziyaret ettiğini öğrendik” ifadelerini kullandı.

Güldal, Avrupa’nın en büyük tarım ve gıda fuarına iyi bir hazırlık döneminin ardından katılım sağlandığını, fuarda 40 metrekarelik standın kiralanarak başta kayısı ve kayısı ürünleri olmak üzere Malatya’da üretilen, işlenen tarımsal ürünler, geleneksel ürünler ve organik ürünlerin sergilendiğini ifade ederek, “Başta kayısı döneri, kayısı lokumu, kayısı çekirdeği ezmesi, helvası, pekmezi ve kayısılı kozmetikler olmak üzere tüm ürünler çok ilgi gördü. Ayrıca 5 yabancı dilde hazırlatılan Malatya ve kayısı hakkında bilgilerin yer aldığı kitaplar ve broşürler dağıtıldı. Fuar süresince birçok Türk ve yabancı misafir, standı ziyaret etti” diyerek, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Güldal açıklamasını şöyle tamamladı:

“Fuarda açılan Türkiye-Malatya standını Berlin Büyükelçiliği yetkilileri, yabancı Tarım Bakanlıklarının temsilcileri ve Türk asıllı Almanya ve Balkan ülkeleri milletvekilleri de ziyaret ettiler. Fuarda bulunan Azerbaycan ve Kazakistanlı sanatçılar Türk standını ziyaret edip mini konserler verdiler.”