Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası’nın önemli etkinliklere Malatya’da ev sahipliği yaptığını söyledi.

Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve yönetim kurulu üyeleri ile Battalgazi Belediyesi’nde bir araya gelerek istişarede bulundu. Burada konuşan Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, “Biz oda olarak başkanımızın desteğini göreve geldikten buyana gördük. Gerek açılışlar olsun, sorunlarımız olsun, başkanım sağ olsun bu konuda berberler ve kuaför camiasına değer veren bir başkanımızdır. Bizde başkanımızın yaptığı çalışmaları biliyoruz. Battalgazi bölgesinde çok aktif durumda esnafla iç içe olan çok kıymetli değerli bir başkanımız var. Selahattin Gürkan, Malatya’ya kendini ispatlamış bir belediye başkanıdır. Kısa sürede yaptığı icraatlarla, aldığı ödüllerle devamlı Battalgazi Belediyesi’ni öne çıkarmıştır. Biz esnaf kuruluşları olarak da dediğim gibi berber, kuaför, güzellik camiasının ne sorunu olduysa sağ olsun sayın başkanımız her zaman yanımızda dik durdu, durmaya da devam ediyor” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası’nın çalışmalarını yakinen takip ettiklerini belirterek, “Kendilerinin çalışmalarını yakinen takip ettiğim bir odamız. Tabii biz belediye olarak bütün odalarımıza katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde onların görüş ve önerileri bizim yol haritamız açılısından, yön pusulamız açısından önemli katma değer ihtiva ediyorlar. Bu anlamda onların görüş ve önerilerini hep önemsemişizdir” ifadelerini kullandı.

Malatya Berberler ve Kuaförler Odası’nın önemli etkinliklere Malatya’da ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Gürkan, “Ayrıcı Berberler ve Kuaförler Odası sadece Malatya ölçeğinde değil, bölge ve Türkiye ölçeğinde de Malatya’nın ev sahipliği ve önderliği bölge Berberler ve Kuaförler Yarışması’nın yapılması, Türkiye çapındaki yarışmaların burada yapılması ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin burada yapılması, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası anlamında önemli bir kazanımdır. Bu çalışmalarından dolayı başta başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyelerini de tebrik ediyorum” diye konuştu.

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