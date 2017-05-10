Onkoloji Hastanesi’nin İhale Süreci Başlatıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde kurulacak olan Onkoloji Hastanesi’nin yapım ihalesi süreci başlatıldı. İhale ilanına göre; proje Haziran 2019’ta bitirilerek hizmete girecek. Hastanenin toplam yatak sayısı projede 217 görülürken, bunun 16’sı yoğun bakım odası olacak.

İHALE 6 HİZARAN’DA…

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Onkoloji Hastanesi İnşaatı Yapım İşi ilanını yayımladı. Buna göre; ihale 6 Haziran 2017 tarihinde Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda yapılacak. İhale ilanında inşaat süresi için 700 gün verildiği kaydedildi. Bu durumda Onkoloji hastanesi Haziran 2019’da hizmete girmiş olacak.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tıp Fakültesi’nin yanına kurularak, Turgut Özal Tıp Merkezi ile bağlantılı olacak olan Onkoloji Hastanesi’nin toplam 29 bin 912 metrekareli kapalı alana sahip olacağı belirtilirken, bodrum ve zemin hariç 5 katlı olacağı kaydedildi. Toplam 217 yatak sayısına sahip olacak olan Onkoloji Hastanesi’nde bunun 176’sının Onkoloji-Hematoloji Hasta yatak odası, 16’sının yoğun bakım odası, 20’sinin Kemik iliği tedavi hasta odası, 5’inin İyotlu tedavi hasta odası olacağı kaydedildi.

Onkoloji Hastanesi’nde 84 kişilik Kemoterapi Salonları ile 16 adet poliklinikte olacağı aktarıldı.

Öte yandan Onkoloji Hastanesi’nin 2017 yılı ödeneğinin 12 milyon TL olduğu, toplam proje bedelinin ise 90 milyon TL olduğu, ancak ihalenin süresinde yapılarak inşaata başlanılması halinde 2017 yılı bütçesinin artabileceği ifade ediliyor.

Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi-Malatyahaber.com