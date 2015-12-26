‘Onurlu Bir Mücadeleydi’

Malatyaspor’un başında sahaya çıkan alt yapı teknik direktörü Sinan Alkış(üstteki fotoğraf) maçı değerlendirirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Hüsnü Özkara da, Malatyaspor’un ligin en güçlü ekiplerinden biri olduğunu söyledi.

“MÜKEMMEL GİDİYORDU..”

Malatyaspor’un başında sahaya çıkan alt yapı hocası Sinan Alkış maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Oyuna aslında iyi başladık ilk yarı, pozisyon bulduk, fakat neticeye gidemedik. 2. yarı ilk yarıya oranla daha iyi başladık. Mükemmel gidiyordu. İyi gittiği zaman golü bulduk. Golden bir 10 dakika sonra gerçekten iyi futbol oynadık. Fakat 2. golü bulamamamızdan dolayı ve birinci yediğimiz golde kademe hatası ve 10 kişi kaldığımızdan dolayı sonuçta tabii eksik oynayınca oyundan düştük, mağlup olduk.

Futbolcularımız gerçekten onurlu bir şekilde mücadele ettiler hepsini tebrik ediyorum.

Tabii ki seyircinin verdiği desteği, sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız da, soyunma odasında ağlayan futbolcularımızın, gerçekten göz yaşı döken futbolcularımız müthiş derecede üzüldüler. Tabii ki bu Valimiz ve Belediye Başkanımız her zaman olduğu gibi gelip destek verdiler, moral verdiler, ama hepimiz üzgünüz. Olmadı, inşallah bundan sonrası için daha iyi olur.”

ÖZKARA’NIN AÇIKLAMALARI..

Sakaryaspor Teknik Direktörü Özkara da şöyle konuştu:

“Ben Malatya takımının bu ligin en iyi takımlarından biri olduğunu geçen pazartesi gününden beri anlatıyorum.

Ben antrenörlük hayatımda her takıma çok önem vermişimdir. Malatyaspor , Türk futbol tarihine baktığımızda sporun önemli şehirlerinden biridir. Bizim ağzımızdan söylenmiş gibi bir şeyler yazıldıysa bilmiyorum.

Ben hep diğer çalıştırdığım takımlarla da geldiğimde çok güzel dostluklarımız vardı. Malatyanın çok zor deplasman olduğunu biliyordum. Malatyaspor takımına baktığımız zaman birey olarak bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi.

Maalesef Türkiyede takımlar kurumsallaşmadığı için ekonomik sıkıntılar var. Ne olursa olsun sahaya çıkan futbolcular ellerinden gelen tüm gayretleri sahaya yansıttılar. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi Malatyasporlu futbolculara baktığınız zaman bu lige damgasını vurmuş oyuncular. Bir teknik adam Malatyaspor deplasmanına geldiği zaman , Malatyanın şartları ne olursa olsun, Malatyayı küçümseyerek buraya gelemez. En azından bu camiaya, teknik heyete , futbolculara, saygısızlıktır. Kendime yapılmasını istemediğim hiç bir şeyi asla hiç bir takıma yapmadım.

Maça gelince , 2 gündür buradayız. Malatyasporlu dostlarımız bizi ağırlıyorlar. Yerel televizyonları izliyorum. Malatya için şehir ayağa kalkmış. Öyle olması gerekiyor. Çünkü Malatyaspor, Dünya Karmasında oynamış futbolcuları Türkiyeye getirmişti. Ben onlara karşı oyuncu olarak onlarla karşı karşıya gelmiştim. Ben Malatyanın gücünü ve yapacaklarını biliyorum.

Malatyaspor takımına bakıyorsunuz çok güzel çıkış yapmıştı. Son 4 maçta ister istemez futbolcular psikolojik olarak bunun altında eziliyorlar.

Bizim iyi bir çıkışımız var. Oyuncularımızın mücadele inançları ve insan kalitesinin çok yüksek olması bize artı avantaj getiriyor. Bu ağır sahada oyunu bırakmayan 1-0 yenik durumda olmasına rağmen oyunu bırakmayıp tekrar öne geçerek lider geldiğimiz Malatyadan lider olarak dönüyoruz. Bu bizi sevindiriyor.

Biraz önce söylediğim gibi Malatyaya gelmek güzel. Her zaman dostluk gördük. Arkadaşlık gördük, inşallah futbol hayatımız bitene kadar böyle devam edecektir. İnşallah Malatyaspora sahip çıkılır ve Malatyasporda hak ettiği yerlere gelir.”