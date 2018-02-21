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Malatya Haber -

“Ordumuzun ve Erdoğan’ın Yanındayız”

“Ordumuzun ve Erdoğan’ın Yanındayız”
  • 21.02.2018
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Pütürge Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kuruluna katılan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Gün vatana, bayrağa, ezana sahip çıkma günü. Biri eksilirse hepsi gider. Malatya esnaf ve sanatkar olarak dünyanın karşısında dimdik duran devletimizin, milletimizin,  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve gözbebeğimiz Ordu’muzun yanındayız.” dedi.

Pütürge Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulunda mevcut başkan Hüseyin Onur yeniden seçildi.

Pütürge Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulu oda binasında gerçekleştirilirken, divan başkanlığını MESOB Başkanı Şevket Keskin yaptı.

Genel kurulda mevcut başkan Hüseyin Onur tek liste ile aday oldu.

-Vatan, bayrak ve ezan. Biri eksilirse hepsi gider”

Genel kurulda konuşan MESOB Başkanı Keskin, Zeytin Dalı Harekatı’nın Türkiye için çok önemli bir süreç olduğunu ifade ederek; “Gün vatana, bayrağa, ezana daha fazla  sahip çıkma günüdür. Biri eksilirse hepsi gider. Malatya esnaf ve sanatkar olarak dünyanın karşısında dimdik duran devletimizin, milletimizin, gözbebeğimiz Ordu’muzun ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz ve Ordumuzun zaferi için duacıyız.  Bugün dünden daha güçlü olarak birliğimizi göstermek zorundayız. Şu durumu hiçbir zaman unutmamalıyız:  Hilal’in parlamadığı yerde Kur’an da kapanıyor, Bayrağın dalgalanmadığı yerde din de çiğneniyor. Vatan olmadı mı minareler de susar.  Sahip çıkacağımız değerler bellidir.  Dini değerlere sahip çıkarken sarılacağımız tek rehber Kur’an-ı  Kerim’dir.  FETÖ gibi yapılanmalara ve FETÖ’nün yedek oyuncularına karşıda her zaman tedbirli olmalıyız.  Cami cemaati bize yeter.”  ifadelerini kaydetti.

Keskin, “Esnaf ve sanatkarımızın sorun ve taleplerine başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfnekci  ve hükümetimizin değerli üyeleri her zaman sahip çıkmıştır. Esnafımıza verilen destekler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.  Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ve ilçe belediye başkanlarımıza verdikleri hizmetler için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

-Onur yeniden seçildi

Pütürge Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın  Hüseyin Onur başkanlığındaki yönetim kuruluna Mehmet Akay, Ramazan yıldız, İbrahim Özhasar, Ahmet Turan Beşirik, Ömer Sadi Bıçkıcı ve Mehmet Karadağ  seçilirken, Denetim kuruluna ise  Ümit Kemal Tatar, Metin Ay ve Bilal Kızılırmak getirildiler.

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Yorumlar
  1. 44malatya dedi ki:
    23 Şubat 2018, 01:48

    Oy.alacaksiniz.diye.insanlari.kaplara.ayirmayin

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  2. EROL dedi ki:
    21 Şubat 2018, 22:22

    Bizlerde M.KEMAL ATATÜRK ÜN ORDUSUNUN YANINDAYIZ.

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    1. AKÇADAĞLI dedi ki:
      23 Şubat 2018, 08:41

      ŞEVKET BAŞKAN BİR ZAMANLAR DEMİRELİN YANINDAYDI SONRA ÖZAL , DAHA SONRA ERDOĞAN BAKALIM SIRADA KİM VAR , HER DEVRİN ADAMI OLMAKTAN NE ZAMAN KURTULUP ÇİZGİSİ BELLİ KENDİ PRENSİPLERİ OLAN İNSANLAR OLACAKSINIZ ACABA ?

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