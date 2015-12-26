Orduzu Pınarbaşı’nda Kaza, 1 Ağır Yaralı..
Malatya’da viraja aşırı hızla giren otomobilin takla atması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Orduzu Beldesi Orduzu Göleti yanındaki Köprü mevkiinde meydana geldi. Cumali Bozbay yönetimindeki 34 DL 304 plakalı otomobil, aşırı hızla girdiği virajda takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Cumali Bozbay ağır yaralandı. Cumali Bozbay, kaldırıldığı Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından, hayati tehlike kaydıyla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.
FOTOĞRAFLAR: Nihat ABACI
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