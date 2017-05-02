Örüşkü’ye Çevre Düzenlemesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, merhum Kadiri Şeyhi Ali Kara’nın türbe mezarının bulunduğu Akçadağ’ın Örüşkü Mahallesi’nde (köyünde) çevre düzenleme ve aydınlatma çalışmaları, Güzyürdu- Örüşkü- Keklikpınar- Esenli grup yolunda da asfaltlama çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’nin, yapılan çalışmalara ilişkin bülteni şöyle:

“Büyükşehir statüsü ile birlikte il genelinden sorumlu olan Malatya Büyükşehir Belediyesi, merkezin yanı sıra kırsala da önemli yatırımlar yapıyor. Merkezde yapılan birçok hizmet ve uygulama, kırsal ilçeler ile mahallelere de yapılıyor.

Malatya’nın inanç turizmi açısından büyük öneme sahip olan ve özellikle yaz döneminde araç ve yaya trafiğinin önemli ölçüde arttığı Akçadağ’ın Örüçkü mahallesinde kaldırım, kavşak ve yol düzenleme çalışmalarının yanı sıra aydınlatma çalışmaları yapılıyor.

Akçadağ-Kağıt Fabrikası, Güzyurdu-Örüçkü-Keklikpınar-Esenli grup yolu üzerinde bulunan güzergahta, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yapılan genişletme çalışmalarının ardından, bu yıl da asfaltlama ve düzenleme çalışmaları yapılıyor.

18 bin m2 kilit, 5 bin m2 parke taşı

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi, Grup yolu güzergahı üzerinde bulunan Şeyh Ali Efendi Türbesi’nin de bulunduğu Aşağı Örüçkü Mahallesi’nde, kaldırım, yol ve aydınlatma çalışması yapıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 4.800 m2 parke taşı, 17.600 m2 kilit taşı kullanılırken, 130 civarında da aydınlatma direği dikildi.

Büyükşehir Belediyesi söz konusu grup yolunda geçtiğimiz yıl genişletme çalışması yaparak, 5 metre genişliğindeki yolu, 15 metre genişliğine çıkarmıştı.

Turan: Çiçek gibi oldu

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Geziye genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, Esenli Mahalle Muhtarı Ramazan Aslan ile Güzyurdu Mahalle Muhtarı Hakan Akbulut da katıldılar.

Malatya’nın 18 bin km. yol ağının bulunduğuna dikkat çeken Genel Sekreter Turan, “Bunun 12 bin kilometresinden Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumlu, 6 bin kilometresi ise ilçe belediyelerine ait. İlçe belediyelerimize ait olan yollarımızın da uygun standartlara gelebilmesi için durmadan çalışıyoruz. İnanç turizmi açısından ciddi bir nüfusun geldiği Akçadağ ilçesi Örüçkü Mahallesi’nde çevre düzenleme ve asfalt çalışmaları yapıyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Üstyapı çalışmalarında da sona yaklaştık. Her taraf çiçek gibi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın verdiği destek ile gece gündüz çalışarak Malatya’mıza güzel hizmetler üretiyoruz” dedi.

Sorunların çözümünü Büyükşehir yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin çok önemli hizmetler ürettiğini belirten mahalle muhtarları, “İlçe belediyelerimiz kısıtlı imkânlara sahip olmasından dolayı, yol hizmetleri noktasında sorunların çözümünün hepsini Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Var olan sorunları çözdüğü gibi üstyapı çalışmalarını birinci sınıf yapıyor. Uzun yıllar bölgenin ihtiyacını karşılayacak hizmetler yapıldı. Büyükşehir Belediyemiz ayrım yapmadan bütün sorunlara el atıyor. Bu güzel tablonun ortaya çıkmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dediler.”

malatyahaber.com- Bülten