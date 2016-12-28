“OSB’ye Devredilecek Araziyi Bakanlık Onayladı”

Yazıhan-Mısırdere’de kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Bölgesi’nin son durumu hakkında Vali Mustafa Toprak başkanlığında bilgilendirilme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik 1 Nolu toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Zülküf Yıldırımoğlu, İl Defterdarı Murat Yiğiter, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ile Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli katıldı.

Yer seçimi çalışmaları yapılarak kuruluş yeri sınırlarının belirlenmesinin ardından hazine arazi dışında kalan mera alanlarının tahsisi için mera komisyon kararı alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunulması çalışmaları başlatılırken, öncelikle gerekli olan projelerin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandığı, Mera olarak daha önce tescili olan ve Besi OSB ye devredilecek arazinin Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylandığı bilgileri Vali Toprak tarafından katılımcılara iletildi.

Vali Toprak, Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Bölgesi ile ilgili başlangıcından bu güne yapılan işler, yer seçimi çalışmaları, mera tahsis amacı değişikliği çalışmalarının da son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunduktan sonra kuruluş sürecinin hızlandırılması ve bu konuda yapılması gereken çalışmalar hakkında katılımcıların görüşlerini alarak, fikir alışverişinde bulundu.

Toplantı sonunda Yatırımın ilimiz ve ilimiz besi hayvancılığı açısından taşıdığı büyük öneme değinilerek Kuruluş Heyeti’nde yer alan kurum ve kuruluşların hisseleri oranında yatırmaları gereken 20 Yıllık Ot Bedelinin 2017 yılı Ocak ayı sonuna kadar yatırılması karara bağlandı. Sonrasında Hazine’ye tescil ve OSB’ye tahsis işlemi ve Bakanlık Kuruluş Onayından sonra ivedilikle Müteşebbis Heyetin ve Yönetim Kurulunun oluşturularak çalışmaların hızlandırılması ve alt yapı tesislerinin bir an önce ihalesinin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Vali Toprak’ın kurulacak olan Malatya Yazıhan (Mısırdere) Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Bölgesinin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olması temennileriyle ve çalışmalarda katkı ve destekleri olan başta Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci olmak üzere Malatya Milletvekillerine ve kuruluş heyetine teşekkür etti.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com