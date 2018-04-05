Osmangazi Üniversitesi’nde Kanlı Saldırı:4 Ölü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 4 öğretim üyesinin hayatını kaybettiği olayın ardından Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak açıklamalarda bulundu.

Olayın ardından saldırgan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar’ın yanı sıra eşi Saadet Aylin Bayar da gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından olayın yaşandığı Eğitim Fakültesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Volkan Bayar’ın ilk ifadesini anlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Vali Çakacak, “Osmangazi Üniversitesi’nde bugün vuku bulan bu menfur saldırıda ölen öğretim üyelerimize öncelikle Allah’tan rahmet diliyorum. Savcılarımız gerekli incelemeleri yapıyorlar. Olayın faili Araştırma Görevlisi Volkan Bayar emniyette. Kendisinin ön ifadesi alındı. İfadeye göre kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiasıyla Yasin Armağan tarafından şikayet edilmiş. Rektörlük tarafından hakkında idari soruşturma açılmış. Yürüyen soruşturmada soruşturmacı, bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan’da ‘Şu odada bulunup savunmanızı vermenizi rica ederim’ diyor. Bugün bu zarf eline geçince, eşini de çağırıp zarfı okuyor. Zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini, aşağıda otoparkta bulunan aracına binerek, bulundurma ruhsatlı silahı ile önce Yasin Armağan’ın odasına gidiyor. Daha sonra da diğer odalara girerek ateş ederek olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı şekillerle farklı yerlere çekiliyor” dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, 4 kişinin hayatını kaybettiği silahla saldırı olayı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda mesai arkadaşlarımız hayatını kaybetmiştir.

Bu elim olayda, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Üniversitemiz camiasına sabır ve baş sağlığı diliyoruz” diye belirtildi.

Öte yandan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırı olayının ardından yaptığı açıklamada, “Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi.

23 el ateş etmiş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde 4 kişiyi öldüren şahsın iki şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan katil zanlısı Volkan B.’nin işlediği cinayette kullandığı silahıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği tespit edildi.

Ayrıca, zanlı Volkan B.’nin, 3 yıl ayrı yaşadığı ve geçen yıl boşandıkları Saadet Aylin B.’nin nüfus cüzdanını değiştirmediği de belirtildi.

Öte yandan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğinde gözaltında bulunan Volkan B. ile eski eşi Saadet Aylin B.’nin sorguları devam ediyor.

Eskişehir, iha