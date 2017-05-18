Osmanlı Subayı
Sevdiği adam Jude’un (Josh Hartnett) yanında olabilmek için Amerika Birleşik Devletleri’nden kalkıp İstanbul’a gelen Lillie (Hera Hilmar) bütün itirazlara ve zorluklara rağmen başladığı işi bitirerek Jude’un yanına, Van’daki Amerikan tıbbi misyonuna gider. Burada hemşirelik yapmaya başlayan Lillie ile ona İstanbul’dan Van’a dek eşlik etmiş olan Osmanlı subayı İsmail (Michiel Huisman) arasında bir aşk filizlenir. İki aşk arasında kalan Lillie ve oradaki herkes için yaklaşan büyük savaş, işleri iyice zorlaştıracaktır.
Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017
Yapımı : 2017 – ABD
Tür : Dram , Savaş
Süre: 106 Dak.
Yönetmen : Joseph Ruben
Oyuncular : Michiel Huisman , Hera Hilmar , Josh Hartnett , Ben Kingsley , Haluk Bilginer
Seslendirenler : Ayşe Eldek
Senaryo : Jeff Stockwell
Yapımcı : Güneş Çelikcan , Stephen Brown
Diğer Adı : The Mountains and The Stones
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