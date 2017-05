Sevdiği adam Jude’un (Josh Hartnett) yanında olabilmek için Amerika Birleşik Devletleri’nden kalkıp İstanbul’a gelen Lillie (Hera Hilmar) bütün itirazlara ve zorluklara rağmen başladığı işi bitirerek Jude’un yanına, Van’daki Amerikan tıbbi misyonuna gider. Burada hemşirelik yapmaya başlayan Lillie ile ona İstanbul’dan Van’a dek eşlik etmiş olan Osmanlı subayı İsmail (Michiel Huisman) arasında bir aşk filizlenir. İki aşk arasında kalan Lillie ve oradaki herkes için yaklaşan büyük savaş, işleri iyice zorlaştıracaktır.

Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 – ABD

Tür : Dram , Savaş

Süre: 106 Dak.

Yönetmen : Joseph Ruben

Oyuncular : Michiel Huisman , Hera Hilmar , Josh Hartnett , Ben Kingsley , Haluk Bilginer

Seslendirenler : Ayşe Eldek

Senaryo : Jeff Stockwell

Yapımcı : Güneş Çelikcan , Stephen Brown

Diğer Adı : The Mountains and The Stones

sinemalar.com