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Malatya Haber -

Otobüs Hibe Edildi..

Otobüs Hibe Edildi..
  • 27.12.2015
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Malatya’nın Pütürge İlçe Kaymakamlığı’na, otobüs hibe edildiği bildirildi. 

Pütürge’de bulunan fakir öğrencilerin, sinema-tiyatro gezilerinde ve toplum yararına çalışan işçilerin taşınmasında kullanılmak üzere Pütürge Kaymakamı Nuri Gezici’nin girişimleri sonucu, Malatya Belediyesi tarafından otobüs hibe edildi.

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