Otobüs Hibe Edildi..
Malatya’nın Pütürge İlçe Kaymakamlığı’na, otobüs hibe edildiği bildirildi.
Pütürge’de bulunan fakir öğrencilerin, sinema-tiyatro gezilerinde ve toplum yararına çalışan işçilerin taşınmasında kullanılmak üzere Pütürge Kaymakamı Nuri Gezici’nin girişimleri sonucu, Malatya Belediyesi tarafından otobüs hibe edildi.
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