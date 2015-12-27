Otomobil Dereye Uçtu

ADIYAMAN-Adıyaman’da otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Feyzullah Taştan idaresindeki 35 BVP 78 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman karayolu Pirin Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada sürücü Feyzullah Taştan ile otomobilde bulunan Mehmet Taştan ve İdris Korkmaz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

MİNİBÜSTE 10 YARALI..

Bu arada Malatya-Adıyaman Karayolu Palanlı Mağaraları mevkiinde kaysı işçilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu 10 kaysı işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 02 FP 211 plakalı kaysı işçilerini taşıyan minibüsün frenlerinin tutmaması sonucu Malatya- Adıyaman Karayolu Palanlı Mağaraları mevkiinde takla attı.

Meydana gelen kazada, Neziha, Zeynal, Seher, Mahmut, Berfin, Selvi, Selda, Halise Aslan ile Sibel Delibaşı ve Ebubekir Delibaşı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.