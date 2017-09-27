Otomobil Konteynere Çarptı, Baba- Kız Yaralandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri tarafından 38 şüphelinin yakalandığı ve haklarında işlem yapıldığı bildirildi. Yakalanan şahıslarla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü şu bilgiyi verdi: “Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm...