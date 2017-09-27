Otomobil Konteynere Çarptı, Baba- Kız Yaralandı
Malatya’nın Arguvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve kızı yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Arguvan ilçesinde Ş.B. yönetimindeki otomobil yoldaki kum konteynerine arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ş.B. (54) ile kızı B.B. (11) olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
2 yaralı daha sonra ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
iha
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şöför dıkkatsızlıgı degıl bu tamamen ihmal..tekerlegın onune konulan yansıtıcı yön tabelası arkayada konulabılırdı.ayrıca o kontenyerin orda ne işi var başka yer mi yok park edılecek…